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Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ediyor

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 24.05.2019 08:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, kadroyu gençleştirme projesi kapsamında 17 yaşındaki İranlı Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ediyor

Fenerbahçe'nin İran'ın Esteghlal FC Kulübü'nde oynayan 17 yaşındaki golcü oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün İranlı forvet ile haziran ayının sonlarına doğru resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. (İHA)

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Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh spor toto süper lig Esteghlal FC Kulübü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne bomba ama?!!!!
İyi bişey olsa bizim salak klüplere mi bırakırlar.
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