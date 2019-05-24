Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ediyor

Fenerbahçe'nin İran'ın Esteghlal FC Kulübü'nde oynayan 17 yaşındaki golcü oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün İranlı forvet ile haziran ayının sonlarına doğru resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. (İHA)
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