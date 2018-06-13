Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ersun Yanal iddialarını yanıtladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy’un da katıldığı sportif direktör Damien Comolli’nin imza töreni düzenlendi. Comolli altyapı ve yeni hoca hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Fernandao'nun 3 milyon dolara satıldığını açıkladı. İşte Ali Koç'un açıklamaları; İlk toplantımız, hoş geldiniz. Bizleri umarım minimum görürsünüz. Başlamadan önce sizlere teşekkürlerimi sunmadan önce kongre üyeleri ve taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum Türkiye'ye örnek olacak bir seçim 2 günü yaşadık. Bize göre demokrasi şöleni oldu. 21 binden fazla katılım ile Fenerbahçe başkanının seçilmesi çok büyük bir olay. Başta Divan Başkanı Vefa Küçük olmak üzere, demokrasi sürecinde bu farkı gösteren herkese başta kongremiz olmak üzere teşekkür etmek istiyoruz. 'PERSONEL İLE GÖRÜŞTÜK' Aşağı yukarı bir hafta oldu. Çarşamba günü başladık çalışmaya. Personelimizle bir toplantı yaptık ve onlardan beklentilerimizi, bu yolculuğun parçası olmalarını ve mutlu bir çalışma ortamında verimli bir şekilde çalışarak bize katkı yapmalarını istedik. Samimi oldukları sürece her türlü eleştiri ve öneriye açık olduğumuzu söyledik.

Neyi devraldığımızı net bir şekilde görmemiz gerekiyor. İkisi de yoğun bir şekilde çok kişinin yardımıyla devam ediyor. Finansal konuda 3-4 hafta sürecektir. Hukuki denetime de başladık. Onun bir resmini çekmek istiyoruz. Buz dağının görünen yüzünü üzülerek söylüyorum ki beklentilerimizden bir adım daha kötü ve daha olumsuz. Biz buraya yeni kaynak getireceğimizi söyledik. Bunlar sıcak para, sermaye olur. Henüz karar vermedik bunun için neyi devraldığımızın Sponsorluklar. Fenerbahçe camiasının ileri gelenleri ,iş adamları daha şimdiden onlarda harekete geçmiş durumda... 'HADDİME DEĞİL BÖYLE AHKAM KESİYORUM' İleriye dönük olarak manevra alanımızı belirlememiz gerekiyor. Şuna inanın ki Türk futbolunun içinde bulunduğu finansal yapı sürdürülebilir değil. Ben beklentileri bir nebze gerçekçi tutmaya çalıştım. Şampiyonluğa aday olmak için akıllı ve mantıklı hamleler yapmamız gerekiyor. Sizlerden bir şey isteyeceğim. Lütfen artık transfer zamanı haberler abartılıyor, sayfalarınızı doldurmak zorundasınız biliyorum. Ama beklentileri öyle bir yükseltiyorsunuz ki yani ama siz de... Haddime değil böyle ahkam kesmek ama bu paydayı hepimiz bölüşmeliyiz. Bazen öyle isimler yazıyorsunuz ki acaba ben mi başka yerde yaşıyorum diyorum. Transfer maliyeti için SPK'ya belli rakamların üzerinde bildirim yapmanız gerekiyor.

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Semih Özsoy: Fenerium'un 1 haftadaki satış artışı yüzde 89. 30 bin forma satılmış. Bu süreç içerisinde bence bir rekor. Hızlı bir şekilde stokların eriyeceğini biliyoruz. Stokları eritmek için 20 bin forma daha satılması gerekiyor. Taraftarımız formaların biraz pahalı olduğunda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onlar da aynı fiyatla satışa çıktılar. Hızla üzerinde çalıştığımız taraftar forması bir nebze yardımcı olabilir. Koç: Futbol dünyasında paraların nasıl çar-çur edildiğini... Yanlış kişilerle yanlış işlere giriştiğiniz zaman kısıtlı kaynakların çar-çur edildiğini biliyoruz. Burada kelimeleri dikkatli seçmem gerekiyor. Tüm işin başında olacağı için doğru insanı bulmak çok önemli. Umarım beni yanıltmazsın Comolli... İŞTE COMOLLI'NİN AÇIKLAMALARI Öncelikle sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum ve onurlu hissediyorum. Futbolda çalışan herkes Fenerbahçe'nin futbolda büyüklüğünü bilir. Gerçekten burada olmak benim için büyük mutluluk ve herkesin omuz omuza verdiğini görmek de güzel... Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Herkesten çok fazla destek gördük. Burada yeniden bir futbol kültürü inşa etmek istiyoruz. Umarım başarılı oluruz.

'İYİ İNSANLAR İYİ FUTBOL OYNAR' Fenerbahçe, Avrupa'da her zaman saygı duyulan bir kulüp olmuştur. Genç oyuncular yetiştirerek bu saygıyı arttırmak ve bir futbol markası olmak istiyoruz. Sahada sizi en iyi şekilde temsil edecek oyuncularla çalışmalısınız. Hep söylerim 'iyi insanlar iyi futbol oynayabilirler.'.Sorumluluklarımdan bahsederek sizleri sıkmak istemiyorum. Çalışan herkesin elinden gelenin en iyisini vermesini istiyoruz. Kulüp bünyesinde olan herkesin en verimli haliyle çalışmasını sağlamak istiyorum. Başarı için kesin diyemem çünkü rakiplerimizde çalışıyor olacak. Ben elimizden geleni yapacağımız konusunda size söz verebilirim. 'SOSYAL MEDYA HESABIM YOK' Kulübe ilk katıldığımdan beri söylediğim şey burada duvarları yıkmak istiyoruz. İstediğimiz futbol felsefesi için bu gerekiyor. Duvarlar tabi ki fiziki olarak değil ama mantelite olarak böyle olması gerekiyor. Taraftarımıza büyük iş düşüyor. Onların bize desteği gerçekten çok önemli. Arsenal'de görev aldığım zaman Fenerbahçe maçını tribünde izleme fırsatım olmuştu. Çok fazla çılgınlık dönüyor. Benim sosyal medyada kesinlikle hesabım yok. İki kızım var birisi 18 birisi 15 yaşında... Onlar sürekli sosyal medyada vakit geçiriyorlar bu iyi mi kötü mü bilemiyorum? Sosyal medyada benim adıma açılan hesaplar bana ait değil...

Comolli, alt yapı ile ilgili sorulan soruya: "Altyapı ile ilgili her şey çok net. Bütçesi ve kaç kişi olacağı hepsi belli. Potansiyeli olan oyuncular milli takımda oynayacak isimlere yönelmek istiyoruz. Sayısını şimdi söylemem doğru olmaz çünkü seneden seneye değişebilir. Bizim anlaşmış olduğumuz scoutlarımız var. Çalışmalarımızı yürütüyoruz ve çok iyi isimlerle görüşüyoruz." dedi. Ali Koç gerçekleştirmek istedikleri projeler için, "Biz 3 yıldan fazla sözleşme yapamıyoruz çünkü görev süremiz 3 yıl ama bize en az 5-6 yıl gerekiyor" dedi. Comolli, görev süresiyle ilgili, "Çalıştığım kulüplerde bu kulübü 5-10 yıl sonra nerede görmek istersiniz diye sorarım. Benim sözleşme sürem çok önemli değil. Dereağzına gittim ve futbolcuların %100'ünü vermeleri çok mümkün değil. Burada bir scout ekibi olmadığı söylendi. 20,21 ve 23 yaş altı oyuncuların hepsini taradık ve analiz ettik." AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI Ali Koç, teknik direktör sorusu üzerine, "Bu takımı ikinci yaparak Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayan Aykut Kocaman'a çok teşekkür ediyorum. Sadece kadro kalitesi olarak değil bu iklimle alakalı olarak... Yerli hoca ile devam edersek Aykut Kocaman'dan başkasını düşünmüyoruz. Bodrum'da kimseyle görüşmedik. Cuma'ya kadardı ama Comolli'nin çalışmaları cuma günü bitmedi biraz daha zaman gerekiyor."