Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bomba açıklamalar! "Galatasaray, Zaha transferindeki farkı karaborsa işleriyle mi ödüyor?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu Toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Koç, "Bir derbide 6 sarı kart, 2 kırmızı kart, bütün otoritelerin imza attığı bir olay yaşanıyorsa; işte yapı budur! Bir teknik direktör hakemleri saha içerisinde tehdit ederken, dördüncü hakemin gözü önünde yaşanırken bu olay raporlara girmiyorsa işte yapı budur!" dedi.

"99 PUAN ALIYORUZ, ŞAMPİYON OLAMIYORUZ"

Ali Koç: "99 puan topluyoruz. 6 derbinin 4'ünü kazanıyoruz. Deplasmanda 1 kez puan kaybediyoruz ama yine şampiyon olamıyoruz. Hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Son 10 senede Fenerbahçe'nin en azından 1 şampiyonluğunun olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bir teknik direktör, hakemleri saha içerisinde tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur. Bu yapıya biraz çomak sokulduğu zaman malum kişiler ayaklanıyorsa işte yapı budur. Bu konuşmalarımızı öfkeyle dinleyenler, içlerine korku düşenler işte yapının parçaları bunlardır. İllegal işlerle ilgili dosyalar kapatılıyorsa işte yapı budur. Tüm bunları bile bile, 'bu yapıyı açıklayın' diyenler, işte yapı bunlardır. Uyanın Fenerbahçeliler uyanın."

"İLLEGAL BAHİS REKLAMI"

Ali Koç: "İllegal bahis reklamı konusu... Söz konusu oluşum tamamen illegal. Ne yurtdışında ne de ülkemizde resmiyetleri yok. Soruyorum karşı takımın başkanına; yahu Google'da hiç mi araştırma yapmadınız? O formanın arkasına nasıl o yazıyı yazdırdınız?"

"BİZ 5, GALATASARAY 1 KIRMIZI KART GÖRÜYOR"

Ali Koç: "Malum terör örgütünün üyesi olmaktan halen hapis yatan, yurt dışında firari olan polis, savcı, hakimlerin Fenerbahçe'ye vermediği zararı her sezon birkaç tane hakem veriyor. Hepinizin malumudur. Veya malumu mudur? Geçen sezon nefes nefese devam eden şampiyonluk yarışında bizim 5, rakibimizin 1 kırmızı kart görmesi normal midir? Aynı takım 5 Avrupa maçında 5 kırmızı kart görüyor. Bu bir tesadüf müdür yoksa yabancı hakemlerin dürüstlüğü müdür? Bir takım geçen sezon 65 sarı kart, biz 88 sarı kart görmüşüz. Bu adil mi diye sormak görevimiz değil midir?"

ZAHA TRANSFERİ

Ali Koç: "Bir futbolcu için biz masadan 7.5 milyon euro teklif edip kalkıyoruz. Başka bir kulüp KAP'a, 4.3 milyon euro ile anlaştığını bildiriyor. Arada büyük fark var. Yöneticileri çıkıp menajerlik hariç 7-8 milyon euro diyor. Bunun soruşturulması lazım. Bunun gibi 5-6 futbolcu var. Hiç kimse harekete geçmiyor. Rakip iyi futbolcular alıyor. Bu aradaki farklar ya karaborsa gelirleriyle ödeniyorsa? Sistemin dışında kazanılan parayla bunlar ödeniyorsa bu adil rekabet mi?"

"CAMİAMIZ SABIRSIZ"

Ali Koç: "Bizim en büyük sorunumuz, çok uzun yıllardır, hem bizim dönemimizde hem bizden önceki dönemde futbolda istikrar yakalayamamamızdır. Bir diğer unsur da teknik direktörlerimize ihtiyaç duyduğu zamanı tanımayan camiamızın sabırsızlığı da pay sahibidir. Yönetim kurulumuz, bu sabırsızlığı kırmak için dünya tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden birini kazandırmıştır. Dünya tarihinde, gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden birini getirdik. İyi de bir kadro kurduk, katılırsınız katılmazsınız, imkanlarımız çerçevesinde. Hatta bir nebze ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık, bu sefer daha da riskler alarak mühendislik yaptık. Kadromuz derin, alternatifli..."

"SÖZDE MEDYA MENSUBU, ALKOLLÜ, HOLİGAN"

Ali Koç: "Geçen hafta bir maç oynandı, Galatasaray - Beşiktaş. Bir muhabire tokat atan, hiçbir şekilde şiddeti tasvip etmiyoruz, apar topar tutuklandı. Yanlış bir yere çekilmesin lütfen, mesleği, sosyal statüsü, cinsiyeti fark etmeksizin her Türk vatandaşının adalet önünde eşit olması gerektiğine inanan bir camiayız. Bir ayrıcalık da talep etmiyoruz. Yalnız neden adil muamele görmediğimizi sorgulamak sorumluluğumuzdur. Beşiktaş başkanıyla dalga geçen, sözde medya mensubu olan, tweetlerine bakınca holigan bir taraftar profili çizen, maça geldiği zaman alkollü olduğu net bir şekilde Emniyet tarafından tespit edilen kişiye Bakanlarımız geçmiş olsun diyor, peşindeyiz diyorlar. Fenerbahçe Başkanına yapılan saldırıyı aynı kişiler görmezden geliyorlar, keşke gelmeselerdi. Tekrar soruyorum, bu adil midir? Kime göre neye göre hukuk işlemektedir? Biz kamu destekli, kamu kurumuymuş gibi pek çok kulüple rekabet halindeyiz. Bunları görmeniz lazım. Kapalı spor salonları yaparız, sahibi devlet olmasına rağmen inşa ederiz. Başkalarına stadyum yapılır, biz iki misli kira öderiz. Her yıl vergimizi kuruşu kuruşuna öderken rakiplerimizin vergi borçları affedilir. Adil rekabet mi? Camia ses çıkarır mı? En küçük puan kaybında saldıranlar bu durumu dile getirir mi?"

YASA DIŞI BAHİS

Ali Koç: "Biz Türkiye'nin dev markalarıyla iş birliği yaparak sponsorluk gelirimizi artırırken, bir rakibimiz yasa dışı bahis sitesini haber sitesi gibi gösterip gayrı ahlaki kaynak yaratırken üstelik bu karaborsa skandalı içerisinde buna cüret ederken kimsenin yeterince ses çıkarmaması? Resmi mercilerin bunun üstüne tüm güçleriyle gitmemesi adil midir? Savcının Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı olmaz."