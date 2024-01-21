Fenerbahçe Başkanı için 'Fırıldak Ali' demişlerdi, Ali Koç'tan Tuzlaspor yöneticilerine dava!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor yöneticileri hakkında şikayette bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Tuzlaspor'un geçen kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırıldak Ali" ifadeleriyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve itibarının kasıtlı olarak zedelendiği belirtildi.

'İFTİRA VE HAKARET'

Tuzlaspor yöneticileri hakkında "iftira" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma, Ali Koç'un Beykoz'da ikamet etmesi nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönlendirildi.





