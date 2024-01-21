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Fenerbahçe Başkanı için 'Fırıldak Ali' demişlerdi, Ali Koç'tan Tuzlaspor yöneticilerine dava!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2024 14:10 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisi için 'Fırıldak Ali' ifadelerini kullanan TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un yöneticileri hakkında şikayette bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor yöneticileri hakkında şikayette bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Tuzlaspor'un geçen kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırıldak Ali" ifadeleriyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve itibarının kasıtlı olarak zedelendiği belirtildi.

'İFTİRA VE HAKARET'

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Tuzlaspor yöneticileri hakkında "iftira" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma, Ali Koç'un Beykoz'da ikamet etmesi nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönlendirildi.

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