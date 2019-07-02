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Fenerbahçe Beko'da hedef Nando De Colo! Teklif yapıldı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 02.07.2019 07:41 | Son Güncelleme

beIN SPORTS yorumcusu İsmail Şenol, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe Beko'nun transfer planlamasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe Beko'da hedef Nando De Colo! Teklif yapıldı

Marko Guduric ve Nicolo Melli ile vedalaşan Fenerbahçe Beko'da Kotas Sloukas ile 3 senelik sözleşme yenilenirken, Sarı Lacivertlilerin guard rotasyonundaki hedefi Nando De Colo. beIN SPORTS yorumcusu İsmail Şenol paylaştığı bilgide Fenerbahçe'nin Fransız oyuncuya teklif yapıtğını ve De Colo'nun cevabının beklendiğini söyledi.

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Önceliği NBA olan De Colo son olarak CSKA Moskova formasıyla EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşmış ve sözleşmesini uzatmayarak takımdan ayrılmıştı. Sarı Lacivertliler'de Joffrey Lauvergne'le yola devam edilirken, Tyler Ennis ile yolların ayrılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nando hedef De Colo Fenerbahçe Beko İsmail Şenol

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