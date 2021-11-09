Fenerbahçeli taraftarlar çıldıracak! Ali Koç'tan Alex de Souza hamlesi

Başkan Ali Koç'un zaman zaman iletişim kurduğu Alex'le yaptığı son görüşmede teknik direktörlük kariyeri ve gelecek planlarını sorduğu öğrenildi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nda hocalık görevini sürdüren 44 yaşındaki Alex'e şu an için resmi bir teklif yapılmadı.

Vitor Pereira'nın görevden alınması halinde ise ilk aday olacağı ifade ediliyor. 2004- 2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Alex, 241 lig maçında 136 gol, 109 asistlik performans sergilemiş ve Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na taraftarların girişimiyle heykeli dikilmişti. (Akşam)



