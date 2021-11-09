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Fenerbahçeli taraftarlar çıldıracak! Ali Koç'tan Alex de Souza hamlesi

09.11.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yavaş yavaş sona gelinirken, alternatif hoca isimleri gündeme gelmeye başladı. Başkan Ali Koç'un temaslarda bulunduğu hocalar arasında en çok dikkat çeken isim sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı Alex de Souza olduğu iddia edildi.

Fenerbahçeli taraftarlar çıldıracak! Ali Koç'tan Alex de Souza hamlesi

Başkan Ali Koç'un zaman zaman iletişim kurduğu Alex'le yaptığı son görüşmede teknik direktörlük kariyeri ve gelecek planlarını sorduğu öğrenildi.

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HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nda hocalık görevini sürdüren 44 yaşındaki Alex'e şu an için resmi bir teklif yapılmadı.

Vitor Pereira'nın görevden alınması halinde ise ilk aday olacağı ifade ediliyor. 2004- 2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Alex, 241 lig maçında 136 gol, 109 asistlik performans sergilemiş ve Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na taraftarların girişimiyle heykeli dikilmişti. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Alex de Souza
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