SPOR

Fenerbahçe'de idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.08.2018 07:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde idari menajerlik yapan Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı

Aziz Yıldırım döneminde idari menajerlik görevini üstlenen Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini üstlenen Hasan Çetinkaya, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden yaklaşık iki ay sonra Sarı-Lacivertli kulüpten gönderildi. Sportif direktörlük görevine getirilen Comolli'nin Çetinkaya ile iyi bir ilişki içerisinde olmasına rağmen Başkan Koç ve ekibinin Çetinkaya ile yola devam etmek istemediği ve bu yüzden deneyimli futbol adamının iş akdinin feshediliği öğrenildi. (TAKVİM)

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
Josef de Souza Fenerbahçe'den ayrılacağı iddialarını yalanladı!Josef de Souza Fenerbahçe'den ayrılacağı iddialarını yalanladı!
Ali Koç'tan 29. şampiyonluk vurgusu!Ali Koç'tan 29. şampiyonluk vurgusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe aziz yıldırım ali koç Hasan Çetinkaya

En Çok Okunan Haberler

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Beşiktaş'ın istediği Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu!

Beşiktaş'ın istediği Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu!

Nicklas Bendtner ve sevgilisi çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner ve sevgilisi çırılçıplak denize girdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı

Josef de Souza Fenerbahçe'den ayrılacağı iddialarını yalanladı!

Josef de Souza Fenerbahçe'den ayrılacağı iddialarını yalanladı!

Ali Koç'tan 29. şampiyonluk vurgusu!

Ali Koç'tan 29. şampiyonluk vurgusu!

Altınordu, Fenerbahçeli genç yetenek Ahmethan Köse'yi istedi

Altınordu, Fenerbahçeli genç yetenek Ahmethan Köse'yi istedi

Janssen: Beni bırakın, F.Bahçe'ye gideyim

Janssen: Beni bırakın, F.Bahçe'ye gideyim

Mauricio Isla, Cocu ile yeniden doğdu

Mauricio Isla, Cocu ile yeniden doğdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.