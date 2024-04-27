Fenerbahçe'de kadro dışı! Serdar Aziz Galatasaray'ın golüne güzel dediği için kadroya alınmadı

Kritik karşılaşmada Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal takıma moral konuşmaları yaparken, "Şampiyonluk hesaplarını unutun. Sadece derbiye odaklanın" talimatı verirken Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir kadro dışı yaşandı.

GOLE 'GÜZEL' DEDİĞİ İÇİN...

Kritik derbi öncesi Serdar Aziz'in kadro dışı kaldığı öğrenilirken, sebebi ise herkesi şaşırttı. Fenerbahçe takımı, dünkü Adana Demirspor - Galatasaray maçını hep birlikte izlerken, Kerem Demirbay'ın golü sonrası Serdar Aziz: "Ne güzel gol attı" dediği, bu cümlenin ardından Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz ciddi bir tartışma yaşadığı öne sürüldü.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ



Mert Hakan Yandaş'la yaşadığı bu kavga sonrası kado dışı kalan Serdar Aziz yaptığı paylaşımda, 'Bir adım öne çıkabilmek için şahsiyetini geride bırakan insanlardan olamayız' ifadeleri dikkat çekti.





