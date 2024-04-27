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Fenerbahçe'de kadro dışı! Serdar Aziz Galatasaray'ın golüne güzel dediği için kadroya alınmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.04.2024 18:28
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Süper Lig'in kritik mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Serdar Aziz kadro dışı kalırken, bu kadro dışının sebebi herkesi çok şaşırttı. İşte detaylar...

Serdar Aziz

Serdar Aziz

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Kritik karşılaşmada Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal takıma moral konuşmaları yaparken, "Şampiyonluk hesaplarını unutun. Sadece derbiye odaklanın" talimatı verirken Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir kadro dışı yaşandı.

GOLE 'GÜZEL' DEDİĞİ İÇİN...

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Kritik derbi öncesi Serdar Aziz'in kadro dışı kaldığı öğrenilirken, sebebi ise herkesi şaşırttı. Fenerbahçe takımı, dünkü Adana Demirspor - Galatasaray maçını hep birlikte izlerken, Kerem Demirbay'ın golü sonrası Serdar Aziz: "Ne güzel gol attı" dediği, bu cümlenin ardından Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz ciddi bir tartışma yaşadığı öne sürüldü.

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Mert Hakan Yandaş'la yaşadığı bu kavga sonrası kado dışı kalan Serdar Aziz yaptığı paylaşımda, 'Bir adım öne çıkabilmek için şahsiyetini geride bırakan insanlardan olamayız' ifadeleri dikkat çekti.

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