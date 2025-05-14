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Fenerbahçe’de şifre: İtalyan işi! Kale ve orta sahaya iki yıldız, taraftarın gönlü alınacak

Fenerbahçe haberleri… Şampiyonluk hasretini 11 yıla çıkaran Fenerbahçe’de önümüzdeki sezon tek ve nihai hedef Süper lig şampiyonluğu! Başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini istikrarın önemli olduğunu vurguladı. Daha hızlı bir Fenerbahçe için transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler sezon biter bitmez Napoli’nin iki yıldızına imza attırma niyetinde! Livakovic’in yerine İtalyan eldiven düşünülüyor.

Fenerbahçe’de şifre: İtalyan işi! Kale ve orta sahaya iki yıldız, taraftarın gönlü alınacak

Fenerbahçe’den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim bu sezon muhakkak şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarına hız verdi. Takımdan ayrılacak oyuncuların isimleri de artık belli olmaya başladı.

TADİC, DZEKO, KOSTİC VEDA EDİYOR

Buna göre Dusan Tadic, Edin Dzeko, Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, Kostic, Cenk Tosun takımdan ayrılacak. En-Nesyri ve Szymanski ise iyi teklif gelirse elden çıkarılacak.

ORTA SAHAYA DİNAMO

Sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek Frank Anguissa için masadaki en ciddi teklif Fenerbahçe'den! Başalarılı orta saha oyuncusu hem geçtiğimiz dönem Napoli'nin şampiyonluğunda çok etkiliydi hem de bu sezon Serie A'da lider olan takımın önemli unsurlarından...

Kariyerinde daha önce Marsilya, Fulham, Villarreal gibi takımlar olan Kamerunlu Anguissa'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, orta sahayı sertleştirerek etkin bir oyun oynamayı hedefliyor.

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KALEYE İTALYAN İŞİ! MERET 1 NUMARALI ADAY

Hırvat eldiven Livakovic’in performansından memnun olmayan Fenerbahçe, oyuncuyu makul bir ücret karşılığında elden çıkarmak istiyor. 1997 doğumlu İtalyan kaleci Alex Meret, sarı lacivertliler için en güçlü aday!

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Futbola Udinese altyapısında başlayan Alex Meret, kariyerinin en parlak dönemini Napoli’de geçirdi. 12 kez de İtalya milli takımı forması giyen Meret’in sözleşmesi de sezon sonunda sona erecek.

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José Mourinho Ali Koç fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
İlk fırsatta transfer yapıp GS nin şampiyonluğunu gölgede bıraktık derler)))
Ali Koç her yıl Galatasaray'ın şampiyonluk ayında Fenerbahçe taraftarını avutuyorsun koltuk senin kimse alamaz Aziz de 😂 yanında başka da aday çıkamıyor zaten😂
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