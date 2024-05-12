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Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Kayserispor maçı için bomba iddialar: İsmail Kartal istifa mı edecek?

12.05.2024 12:26
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Ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. İsmail Kartal hakkında istifa dedikoduları gündemden düşmüyor. Bu akşam evinde Kayserispor'la karşılaşacak olan Sarı-lacivertli ekipte yaşanan puan kayıpları sonrası flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Kayserispor maçı için bomba iddialar: İsmail Kartal istifa mı edecek?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasın Fenerbahçe bu akşam saat 19.00'da Kayserispor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda yaşadığı puan kayıplarıyla lider Galatasaray'la arasında 6 puan fark açılan Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın puan kaybını gözlüyor. Fenerbahçe taraftarı yaşanan puan kayıplarına büyük tepki gösterirken, şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

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TARAFTAR PROTESTO EDECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, şampiyonluk şansının azalması nedeniyle kızgın olan taraftarların bugün hem başkan Ali Koç'u hem de teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncuları protesto edeceği öğrenildi.

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Sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli futbolseverler, özellikle Sivas ve Konya deplasmanlarında yaşanan puan kayıplarına kızgınlıklarını bir kez daha göstermek istiyorlar.

KARTAL İSTİFA EDEBİLİR

Alınacak sonuca göre istifa edebileceği yönünde iddialar da konuşulan İsmail Kartal'ın karşılaşmanın ardından önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi.

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Yönetimin gelecek sezon kesin olarak yollarını ayırma kararı aldığı tecrübeli çalıştırıcının yakın çevresine takımın başında kırdığı önemli rekorlara rağmen kendisine yapılan eleştirilerden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği kaydedildi.

Zor olmasına rağmen takımını motive etmeye çalışan 62 yaşındaki teknik adamın, Kayserispor'u yenerek gelecek haftaki Galatasaray derbisine yarışı taşımalarını istediği bildirildi.

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YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağında olan İsmail Kartal ile yola devam edilmeyeceği kesin.

Yönetim, öncesinde bir istifa gelmezse 3 maç sonunda tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayıracak.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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