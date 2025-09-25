SPOR

Fenerbahçe'de Zagreb yenilgisi eleştirileri beraberinde getirdi! Ederson için bomba sözler kullanıldı... ''Uğurcan Çakır’ı karşılaştırıyorlar...''

Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne D.Zagreb mağlubiyetiyle başlarken, yorumculardan ardı ardında eleştirilere gelmeye devam ediyor. Gazeteci Gökhan Dinç youtube da BTV kanalında yaptığı yayında yeni transfer Ederson’u Uğurcan çakır ile kıyasladı ve yerin dibine attı. İşte gündem olan o sözleri…

Burak Kavuncu

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nin ilk maçında Dinamo Zagreb’e tökezledi. Ardından olanlar oldu. Yorumcu ve gazeteciler beklenmedik bu mağlubiyetin ardından takımı eleştirdi. Gazeteci Gökhan Dinç, sarı lacivertlilerin yeni transferi Ederson’u sert bir dille eleştirdi.

‘‘EDERSON’DAN HİÇBİR HALT OLMAZ!’’

Gökhan Dinç, "Ederson bomba, Ederson’dan hiçbir halt olmaz. Ederson ile Uğurcan Çakır’ı karşılaştırıyorlar, bu Ederson ile değil Uğurcan, Mert Günok’u beni bile karşılaştıramazsın. 3 top geldi 3’ü de gol oldu. Işık yemiş tavşan gibi duruyor. Bu Ederson’la olmaz." dedi.

3 ŞUT 3 GOL!

Dinamo Zagreb maçına ilk 11'de başlayan Ederson'un, kalesine gelen 3 isabetli şut da gol olurken, başarılı kurtarış yapamadı. Performansıyla gündem olan tecrübeli file bekçisi maçın ardından taraftarın tepkisinden nasibini aldı.

İNGİLİZ DEVİNDEN TRANSFER OLDU

İngiliz devi Manchester City'den 11 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Ederson'un, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor. 32 yaşındaki file bekçisi şimdiye kadar da sarı-lacivertlilerde 3 maçta görev yaptı.

