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Fenerbahçe'deki Ersun Yanal gerçeği

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.03.2020 08:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak yollar ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesinin 5 gün önce (13 Mart) feshedildiği ve o tarihe kadar hala takımın teknik sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'deki Ersun Yanal gerçeği

Fenerbahçe, 2 Mart'ta Ersun Yanal ile sözleşmesini feshettiği açıkladı ama sarı-lacivertlilerin teknik direktörüyle organik bağını hiç koparmadığı ortaya çıktı. Süper Lig'in ikinci devresinde üst üste elde edilen puan kayıpları sonrası Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı almıştı.

Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçına çıkacağı, bundan sonra yollarının ayrılacağını açıklamıştı. Yönetim ile yapılan konuşmanın ardından Yanal, talep üzerine 5 Mart'ta Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında son kez takımın başında bulunmuştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgilere göre tecrübeli teknik adamın sözleşme fesih tarihinin 13 Mart 2020 olduğu ve o tarihe kadar hala sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu ortaya çıktı. Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in sözleşmelerinin ise 10 Mart'ta feshedildiği görüldü.


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