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Fenerbahçe'den Boupendza bombası

25.01.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Boupendza bombası

Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe forvet hamlesiyle transferi noktalamak istiyor.

Fenerbahçe transfer şova devam ediyor. Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel'i kadrosuna katan Sarı Lacivertliler forvet transferini de noktalamak üzere. Teknik direktör Erol Bulut'un birkaç isimle temasta olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Yurt dışından ilk hedefin Porto ile sözleşmes isona erecek olan Marega olduğu belirtilmişti İşte detaylar...

LİSTEDEKİ İSİM BOUPENDZA

Yurt içinden Hataysporlu Aaron Boupendza da listede. Görüşülen diğer isimler olmazsa Boupendza'nın kadroya katılması hedefleniyor. Erol Bulut'un 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu hücumda joker olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor.

CISSE VEYA ADEMI GÖNDERİLECEK

Yönetimin hafta sonuna kadar forvet transferini de sonuçlandırması bekleniyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse'den en az birisiyle ise yollar ayrılacak.

SON 11 MAÇTA 11 GOL

Gabonlu futbolcu Hatayspor formasıyla ligde çıktığı 18 maçta 13 kez fileleri havalandırdı. Boupendza son 11 maçta 11 gol atarak Süper Lig'de ilk yarının yıldızlaşan isimlerinden oldu.

BİRÇOK KULÜBÜN HEDEFİNDE

Gabonlu futbolcuya Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da birçok takımın ilgisi bulunuyor. Boupendza ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği iddia edilmişti.

BOUPENDZA'NIN BONSERVİSİ

Hatayspor'un Boupendza'yı sezon sonuna kadar kadrosunda tutmak istediği ancak 3 milyon euronun üzerinde gelebilecek teklifleri de değerlendirebileceği ifade ediliyor. (Sporx)

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