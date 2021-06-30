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Fenerbahçe'den Boupendza bombası

30.06.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aaron Boupendza rotasını yeniden İstanbul'a kırdı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığı sevinini yaşayan Gabonlu futbolcu için İstanbul'da bir otelde görüşme gerçekleştirildi. Atalanta ve Fiorentina'nın da peşinde olduğu golcü futbolcu, Süper Lig deviyle görüşmelere başladı! İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Boupendza bombası

Atakaş Hatayspor'un sezon başında Bordeaux'tan kadrosuna kattığı Aaron Boupendza, Süper Lig'de attığı 22 golle gol kralı oldu. Gabonlu forvet attığı gollerle devlerin transfer listesine girmeyi başardı.

G.SARAY VE F.BAHÇE İLGİLENDİ

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray, Hatayspor'a resmi teklifini iletmiş fakat 10 milyon euroluk bonservis bedeli yüzünden transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray dışında Fenerbahçe de Gabonlu forvetle yakından ilgilenmiş fakat resmi bir adım atılmamıştı.

KRASNODARLI YÖNETİCİLER HATAY'A KADAR GELDİ AMA...

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Atakaş Hatayspor, Boupendza için Krasnodar ile görüşmelere başlamıştı. Rus ekibinin yöneticileri Boupendza için Hatay'a kadar gelmiş fakat anlaşma sağlanamamıştı. Boupendza, Kradnodar'dan gelen teklifi reddetmişti.

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GABON'DAN ATALANTA VE FIORENTINA İDDİASI

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Boupendza için Gabon basınında yer alan iddialar da gündeme bomba gibi düşmüştü. Atalanta ve Fiorentina'nın Boupendza'yı transfer etmek istediği iddia edilmiş ve Atalanta'nın Hatayspor'a 8 milyon euroluk resmi teklifte bulunduğu aktarılmıştı.

FENERBAHÇE'DEN BOUPENDZA HAMLESİ

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Fenerbahçe Hatayspor'lu Boupenza için yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe ile Boupendza cephesi arasında görüşmeler başladı.Bonservisi konusunda daha önce Hatayspor ile görüşen yönetim bugün de oyuncun menajeri ile Kalamış'ta bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Boupendza transferini Başkanvekili Erol Bilecik yürütüyor.

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ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

Fenerbahçe ve Boupendza arasında yapılan görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı iddia edilirken oyuncunun Süper Lig'de kariyerine devam etmek istediği ifade ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor Aaron Boupendza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne futbolcuymuş her gün farklı takımlara gidiyor. Fiyat arttırıyorlar. Sonunda Hataysporda kalır.
demedi demeyin aha birinci lige gidecek elde kalacak çünkü klüp ler borç batağında gel seni Çorum da oynatalim

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