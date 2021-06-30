Fenerbahçe'den Boupendza bombası

Atakaş Hatayspor'un sezon başında Bordeaux'tan kadrosuna kattığı Aaron Boupendza, Süper Lig'de attığı 22 golle gol kralı oldu. Gabonlu forvet attığı gollerle devlerin transfer listesine girmeyi başardı.

G.SARAY VE F.BAHÇE İLGİLENDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray, Hatayspor'a resmi teklifini iletmiş fakat 10 milyon euroluk bonservis bedeli yüzünden transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray dışında Fenerbahçe de Gabonlu forvetle yakından ilgilenmiş fakat resmi bir adım atılmamıştı.

KRASNODARLI YÖNETİCİLER HATAY'A KADAR GELDİ AMA...

Atakaş Hatayspor, Boupendza için Krasnodar ile görüşmelere başlamıştı. Rus ekibinin yöneticileri Boupendza için Hatay'a kadar gelmiş fakat anlaşma sağlanamamıştı. Boupendza, Kradnodar'dan gelen teklifi reddetmişti.

GABON'DAN ATALANTA VE FIORENTINA İDDİASI

Boupendza için Gabon basınında yer alan iddialar da gündeme bomba gibi düşmüştü. Atalanta ve Fiorentina'nın Boupendza'yı transfer etmek istediği iddia edilmiş ve Atalanta'nın Hatayspor'a 8 milyon euroluk resmi teklifte bulunduğu aktarılmıştı.

FENERBAHÇE'DEN BOUPENDZA HAMLESİ

Fenerbahçe Hatayspor'lu Boupenza için yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe ile Boupendza cephesi arasında görüşmeler başladı.Bonservisi konusunda daha önce Hatayspor ile görüşen yönetim bugün de oyuncun menajeri ile Kalamış'ta bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Boupendza transferini Başkanvekili Erol Bilecik yürütüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

Fenerbahçe ve Boupendza arasında yapılan görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı iddia edilirken oyuncunun Süper Lig'de kariyerine devam etmek istediği ifade ediliyor.



