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Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!

14.02.2021 20:43 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!

Fenerbahçe, Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrasında flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşıma imza attı.

Kasımpaşa'nın penaltılarının verilmediği için itiraz ettiği mücadele sonrasında sarı-lacivertliler, sosyal medya hesaplarından çok konuşulacak bir mesaj yolladı.

Fenerbahçe'nin VAR sistemine tepki dolu mesajında, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR ve ADALET YOK" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçının 54. dakikasında Varga, Kerem ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak penaltı beklemiş ancak yapılan VAR incelemesinin ardından "devam" kararı verilmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yetmez ama idare eder. Utanmazlar için bu tepki ninni gibi geliyor..

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