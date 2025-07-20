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Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu için atak! Başkan Ali koç Çalhanoğlu ile konuştu... ''Fenerbahçe'de oynamak isterim" sözleri gündem oldu

Fenerbahçe’de transfer bombası patlamak üzere. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için resmi görüşmeler başlarken, yıldız futbolcunun "Başkanım bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim." sözleri gündem oldu.

Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu için atak! Başkan Ali koç Çalhanoğlu ile konuştu... ''Fenerbahçe'de oynamak isterim" sözleri gündem oldu
Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de orta saha için Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu sesleri yükseliyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun da kadrosunda görmeyi çok istediği Hakan Çalhanoğlu için Başkan Ali Koç bizzat devreye girdi. Yıldız futbolcu ile geçtiğimiz günlerde konuşan Başkan Ali Koç, Inter’in bonservis isteğini düşürmek için Çalhanoğlu’dan ricacı oldu. Hakan Çalhanoğlu, önümüzdeki günlerde Inter yönetimiyle görüşecek ve kulübün talep ettiği bonservis bedelinin düşürülmesini isteyecek.

TEKLİF ÇIKARILIYOR!

Fenerbahçe den Hakan Çalhanoğlu için atak! Başkan Ali koç Çalhanoğlu ile konuştu... Fenerbahçe de oynamak isterim" sözleri gündem oldu 1

İtalyan medyasından La Gazzetta'nın edindiği bilgiye göre ise; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanırken, yıldız futbolcuya da yıllık 6 milyon euro + bonuslar şeklinde teklif yapmayı planlıyor. Teklife sıcak bakan Çalhanoğlu’nun "Başkanım bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim." dediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan İtalyan kulübü ile bonservis görüşmelerinde bulunan Ali Koç, İnter’in yıldız oyuncu için talep ettiği 35 milyon euroyu düşürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

SPONSORU HAZIR!

Fenerbahçe den Hakan Çalhanoğlu için atak! Başkan Ali koç Çalhanoğlu ile konuştu... Fenerbahçe de oynamak isterim" sözleri gündem oldu 2

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" balosunda yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Hakan Safi'nin büyük bir transfer için söz verdiğini kaydetmişti. Koç, "Sayın Hakan Safi büyük bir transfer yapacağının sözünü verdi." diyerek, Hakan Çalhanoğlu transferi için sponsorun hazır olduğunun sinyalini verdi.

FUTBOL DİREKTÖRÜ GALATASARAY İHTİMALİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe den Hakan Çalhanoğlu için atak! Başkan Ali koç Çalhanoğlu ile konuştu... Fenerbahçe de oynamak isterim" sözleri gündem oldu 3

Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, ‘‘Hakan Çalhanoğlu konusunda Galatasaray ile görüştük ancak anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük. Uğraştılar ama ilerleme olmadı, hepsi bu kadar.’’ açıklamasında bulundu.

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