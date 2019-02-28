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Fenerbahçe’den heyecan yaratan Alex de Souza fragmanı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 28.02.2019 11:46 | Son Güncelleme

Merakla beklenen ‘Fenerbahçe Original Series’in ilk bölümü olan ‘Obrigado Alex’ çok yakında Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Sarı-lacivertliler belgeselin fragmanını yayınladı.

Fenerbahçe, HDI Sigorta’nın sponsorluğunda hazırlanan ‘Fenerbahçe Original Series’in ilk bölümü olan ‘Obrigado Alex’in ilk fragmanını yayınladı.

Merakla beklenen belgeselin yakın zamanda Fenerbahçe’nin resmi YouTube kanalından yayınlanacağı ifade edilirken Alex’in “Dünyanın neresinde olursam olayım, Fenerbahçe benimle birlikte kalbimde olacak!” sözüne de YouTube’da yapılan paylaşımda yer verildi.

Sosyal medyada gündeme damga vuran ve merak uyandıran fragman kısa sürede binlerce kez izlendi ve paylaşıldı.

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Alex Fenerbahçe Obrigado Alex spor toto süper lig

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