Fenerbahçe’den heyecan yaratan Alex de Souza fragmanı

Fenerbahçe, HDI Sigorta’nın sponsorluğunda hazırlanan ‘Fenerbahçe Original Series’in ilk bölümü olan ‘Obrigado Alex’in ilk fragmanını yayınladı.
Merakla beklenen belgeselin yakın zamanda Fenerbahçe’nin resmi YouTube kanalından yayınlanacağı ifade edilirken Alex’in “Dünyanın neresinde olursam olayım, Fenerbahçe benimle birlikte kalbimde olacak!” sözüne de YouTube’da yapılan paylaşımda yer verildi.
Sosyal medyada gündeme damga vuran ve merak uyandıran fragman kısa sürede binlerce kez izlendi ve paylaşıldı.
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