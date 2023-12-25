SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Icardi'nin gözünün morarmasıyla ilgili açıklama! ''Penaltı pozisyonuyla alakası yok''

Fenerbahçe'den Icardi'nin gözünün morarmasıyla ilgili açıklama! ''Penaltı pozisyonuyla alakası yok''

25.12.2023 16:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TRT SPOR' a açıklamalarda bulundu. Kızılhan,"Galatasaray kulübü olmayan bir pozisyonda mağduriyet yaratmak istiyor." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'den Icardi'nin gözünün morarmasıyla ilgili açıklama! ''Penaltı pozisyonuyla alakası yok''
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TRT SPOR' a açıklamalarda bulundu. İşte Burak Kızılhan'ın açıklamaları...

"ICARDI'NİN GÖZÜNÜN MORARMASININ PENALTI POZİSYONUYLA ALAKASI YOK"

3456c18f416432911bcd7b1658bb6051

"Icardi'nin gözünün morarmasının penaltı pozisyonuyla alakası yok. Madem adalet istiyorlar, Nelsson'un eline çarpan topu neden konuşmuyorlar?"

"BİZ BU ZİHNİYETLE, ORTAK VE AYNI MASADA HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

312afd1228fe8ca0c834adc08d764980

"TFF, Süper Kupa öncesinde ortak basın toplantısı yönünde bir soru iletti. Galatasaray bunu kabul etmiş. Biz bu zihniyetle, ortak ve aynı masada hiçbir şey yapmayacağız. Süper Kupa basın toplantısı da dahildir."

"YALAN OPERASYONUN DEVAMI"

5a20e171a6382e297af27bf874de67bc

"Bugün bir etkinlik sonrası, Galatasaray Başkanı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili açıklamalarda bulunmuş. Aslında aynı etkinliğe ben de katıldım. Biz de gereken açıklamaları yapabilirdik ama yapmadık. Dünkü maçtan sonra başlayan yalan operasyonunun devamını getiriyorlar. Ama baktığınızda yıllardan bu yana alışılagelmiş Galatasaray tavrı. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan pozisyondan mağduriyet yaratıyorlar. Tek amaçları, Süper Kupa maçı öncesi kamuoyunu manipüle etmek istiyorlar. Bu kısa yolları kullanmaya alışmış bir camia. Bugüne kadar çok örneklerini gördük. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışmak akıllara ziyan bir olay."

"GÜNDEMİ MANİPÜLE EDİYORLAR"

66f9fd66-b3de-4f30-80e4-f422392beb5e

"Galatasaray tarafı, dört bir koldan olmayan bir pozisyon üzerinden gündemi manipüle ediyorlar. Aslında bunun satır arası mesajı adalet değil, ayrıcalık talep ediyorlar"

"TÜRKİYE ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE İZLİYOR"

b9598fbd-4b14-416e-ad5e-aca6940bfac1

"Çok net değil mi, dün gece maçtan itibaren Türkiye şaşkınlık içerisinde izliyor. Konuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Hiçbir alakası olmayan bir pozisyonla penaltı pozisyonunu bir araya getirmeye çalışıyorlar. Biz yanlış bir şey mi izliyoruz? Şampiyonluğa etki eden pozisyon diyorlar, hangi maçı izlemişler çok merak ediyorum"

"NEDEN GALATASARAY FUTBOL TAKIMI YERDEN KALKMADI?"

e6a4289c-677a-4bf2-ab70-2fccf0203812

"Konunun şu anda bununla çok ilgisi yok. Farklı bir yere konuyu çekmek istemiyorum. Yayına katılma nedenim, maçtan sonra yapılan manipülasyon, algı. Galatasaray yerden kalkmadı! Bunu konuşalım! Gerçek pozisyonları konuşalım. Neden Galatasaray futbol takımı yerden kalkmadı? Bunu konuşalım!"

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu! Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
Icardi artık maskeli! Kırık şüphesi varIcardi artık maskeli! Kırık şüphesi var
Erden Timur'dan operasyon çağrısı, ortalık yangın yeri!Erden Timur'dan operasyon çağrısı, ortalık yangın yeri!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray icardi ışıl galatasaray başkan erden tff, iyet
En Çok Okunan Haberler
Kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler, bağlayıp işkence ettiler

Kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler, bağlayıp işkence ettiler

Şehit haberleri sonrası bir ilde yas ilan edildi

Şehit haberleri sonrası bir ilde yas ilan edildi

Görüşme gerçekleşti! İşte Sergen Yalçın'ın ilk isteği

Görüşme gerçekleşti! İşte Sergen Yalçın'ın ilk isteği

Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Dursun Özbek'ten canlı yayında Ali Koç'a olay sözler!

Dursun Özbek'ten canlı yayında Ali Koç'a olay sözler!

Erden Timur'dan operasyon çağrısı, ortalık yangın yeri!

Erden Timur'dan operasyon çağrısı, ortalık yangın yeri!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.