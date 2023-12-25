Fenerbahçe'den Icardi'nin gözünün morarmasıyla ilgili açıklama! ''Penaltı pozisyonuyla alakası yok''

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TRT SPOR' a açıklamalarda bulundu. İşte Burak Kızılhan'ın açıklamaları...

"ICARDI'NİN GÖZÜNÜN MORARMASININ PENALTI POZİSYONUYLA ALAKASI YOK"

"Icardi'nin gözünün morarmasının penaltı pozisyonuyla alakası yok. Madem adalet istiyorlar, Nelsson'un eline çarpan topu neden konuşmuyorlar?"

"BİZ BU ZİHNİYETLE, ORTAK VE AYNI MASADA HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

"TFF, Süper Kupa öncesinde ortak basın toplantısı yönünde bir soru iletti. Galatasaray bunu kabul etmiş. Biz bu zihniyetle, ortak ve aynı masada hiçbir şey yapmayacağız. Süper Kupa basın toplantısı da dahildir."

"YALAN OPERASYONUN DEVAMI"

"Bugün bir etkinlik sonrası, Galatasaray Başkanı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili açıklamalarda bulunmuş. Aslında aynı etkinliğe ben de katıldım. Biz de gereken açıklamaları yapabilirdik ama yapmadık. Dünkü maçtan sonra başlayan yalan operasyonunun devamını getiriyorlar. Ama baktığınızda yıllardan bu yana alışılagelmiş Galatasaray tavrı. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan pozisyondan mağduriyet yaratıyorlar. Tek amaçları, Süper Kupa maçı öncesi kamuoyunu manipüle etmek istiyorlar. Bu kısa yolları kullanmaya alışmış bir camia. Bugüne kadar çok örneklerini gördük. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışmak akıllara ziyan bir olay."

"GÜNDEMİ MANİPÜLE EDİYORLAR"

"Galatasaray tarafı, dört bir koldan olmayan bir pozisyon üzerinden gündemi manipüle ediyorlar. Aslında bunun satır arası mesajı adalet değil, ayrıcalık talep ediyorlar"

"TÜRKİYE ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE İZLİYOR"

"Çok net değil mi, dün gece maçtan itibaren Türkiye şaşkınlık içerisinde izliyor. Konuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Hiçbir alakası olmayan bir pozisyonla penaltı pozisyonunu bir araya getirmeye çalışıyorlar. Biz yanlış bir şey mi izliyoruz? Şampiyonluğa etki eden pozisyon diyorlar, hangi maçı izlemişler çok merak ediyorum"

"NEDEN GALATASARAY FUTBOL TAKIMI YERDEN KALKMADI?"

"Konunun şu anda bununla çok ilgisi yok. Farklı bir yere konuyu çekmek istemiyorum. Yayına katılma nedenim, maçtan sonra yapılan manipülasyon, algı. Galatasaray yerden kalkmadı! Bunu konuşalım! Gerçek pozisyonları konuşalım. Neden Galatasaray futbol takımı yerden kalkmadı? Bunu konuşalım!"





