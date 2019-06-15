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Fenerbahçe'den Ljubomir Fejsa bombası!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 15.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Benfica’da top koşturan ve anlaşmaya vardığı ileri sürülen Ljubomir Fejsa için Portekizli yorumcu Luis Aguilar, “İlk senesinde çok sakatlıklarla boğuştu. Takımda formasını kaybetti ama defans hattına arkadaşlarına mükemmel katkı sağlıyor” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'den Ljubomir Fejsa bombası!

Fenerbahçe’nin transferini büyük ölçüde bitirdiği Benifca’nın orta saha oyuncularından Fejsa’yı, Portekiz TVi24’ün spor yorumcusu Luis Aguilar, İhlas Haber Ajansı’na yorumladı.

Portekiz’de bu transferde Benfica’nın iyi iş başardığı gibi bir algı oluştuğunu söyleyen Aguilar, “Fejsa, yeni teknik direktör Bruna Lage’nin göreve gelmesiyle ilk 11’deki yerini kaybetti. Takımın tecrübeli isimlerinden Samaris ve 19 yaşındaki genç oyuncu Florentino, Teknik Direktör Lage’nin hep ilk düşündüğü iki isim. Fejsa bu iki ismin hep arkasında yer aldı” dedi. Oyuncunun oyun stiline de değinen Aguilar, “Topu geriden almada çok iyi bir oyuncu. Defans hattında takıma mükemmel bir katkı sağlıyor. Çok iyi derecede tekniği olmasa da pasları çok etkili. Oyunu basit yönüyle oynamayı seviyor” yorumunu yaptı.

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"İLK SENESİNDE SAKATIKLARLA BOĞUŞTU"

Geçtiğimiz sene çok ciddi sakatlıklar yaşamasa Fejsa’nın sakatlık geçmişine dikkat çeken Portekizli yorumcu. “Geçen sene çok ciddi sorunlar yaşamadı ama Benfica’ya geldiği ilk yılında ciddi sorunlarla boğuştu” dedi. Fejsa’nın 2014 yılının Haziran ayında çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 ay sahalardan uzak kalmıştı. Sarı-lacivertlilerin, 3 yıllık anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusunun transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ljubomir Fejsa spor toto süper lig Luis Aguilar

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