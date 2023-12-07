Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'tan kötü haber!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi siyah-beyazlılardan sakatlık açıklaması geldi. Masuaku, Rosier ve Rashica'nın derbide oynayamayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'tan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Futbol A Takımımız, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın (8 Aralık) saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Öte yandan tedavileri devam eden futbolcularımızdan; Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar.

Ayrıca ekibimizin 6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ dizinde rotasyonel yaralanma yaşayan futbolcumuz Omar Colley’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley’in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir."





