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Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'tan kötü haber!

07.12.2023 14:33 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, tedavileri devam eden Masuaku, Rosier, Rashica'nın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacağını ve tedavisine başlanan Colley'in durumuna ise maç günü karar verileceğini açıkladı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'tan kötü haber!
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi siyah-beyazlılardan sakatlık açıklaması geldi. Masuaku, Rosier ve Rashica'nın derbide oynayamayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'tan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Futbol A Takımımız, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın (8 Aralık) saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Öte yandan tedavileri devam eden futbolcularımızdan; Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar.

Ayrıca ekibimizin 6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ dizinde rotasyonel yaralanma yaşayan futbolcumuz Omar Colley’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley’in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir."

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