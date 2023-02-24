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Fenerbahçe eşleşmesi sonrası İspanyollar tutuştu! 2008 yılını hatırlattılar...

24.02.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, son 16 turu mücadelesinde İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Kura sonrası Sevilla cephesinden ilk açıklama gelirken, İspanyol ekibinin yöneticileri 2008 yılını hatırlatarak "Bizi elemişlerdi" dedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası İspanyollar tutuştu! 2008 yılını hatırlattılar...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'nın bu kurası sonrası İspanyol basınında Sarı-Laciviertliler için birçok haber yazılıp çizilirken, Sevilla cephesinden de bu eşleşmeye ilişkin ilk açıklama geldi.

İspanyol ekibinin başkan yardımcısı Jose Maria del Nido Carrasco ve Sevilla Sportif Direktörü Monchi eşleşmeye dair konuşurken, iki isim de oldukça temkinli konuştu.

"15 YIL ÖNCE KAYBETTİK"

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Carrasco yaptığı açıklamada, "Geleneğe sahip bir takım. Avrupa'da maçları büyük bir tutkuyla oynayan, coşkulu bir taraftarları var. 15 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yle karşılaştık ve kaybettik. İyi bir takım, mağlup edilmesi zor ve deneyimli bir teknik direktörleri var. Özellikle de Valencia ve Batshuayş gibi iki önemli gol silahları var." dedi.

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"6 KEZ KAZANDIK"

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Kupayı 6 kez kazandıklarını söyleyen Carrasco, "Teorik olarak daha karmaşık ve Fenerbahçe'den daha düşük seviyede takımların olduğunu kabul edebiliriz. Bizim için bu turnuvanın özel bir yanı var. Altı kez bu kupayı kazandık ve bu sefer de başarabileceğimizi düşünüyoruz. Her iki maçta da iyi oynayarak turu atlayan taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sportif Direktör Monchi ise yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye övgüler dizerken, "Attila Szalai, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ve Türk futbolunun en iyilerinden olan kalecileri Altay Bayındır gibi çok iyi oyunculardan oluşan takım Fenerbahçe. Bizim için zor bir eşleşme olacak." dedi.

"AVRUPA FUTBOLUNUN KLASİĞİ"

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2008'deki maçı hatırlatan Monchi, "Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir klasiği. Bu seviyede deneyimli oyunculara sahip ve dolu tribünler önünde yoğun bir atmosferde maçlarını oynuyor. 2008'de İstanbul'dan 3-2'lik bir mağlubiyetle döndük, sahamızda kazandık fakat penaltılarda kaybettik ve onlara elendik." şeklinde konuştu.

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