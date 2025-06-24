Fenerbahçe 'Fransız duvarı' getiriyor... Livakoviç gidiyor, Meslier geliyor! Hafta sonu İstanbul'a geliyor

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini 1 numaraya yapıyor. Ayrılığı gündemde olan Livakovic'in yerine Fransız file bekçisi Illan Meslier ile ilgilenen Fenerbahçe, oyuncu ile temasa geçti. Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Leeds United'ın kalecisi Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladı. Sözleşmesi seneye sona erecek olan yıldız oyuncudan bonservis kazanmak isteyen kulübü Leeds United, her türlü kolaylığa hazır.

HAFTA SONU İSTANBUL'A GELİYOR İDDİASI!

Haberin devamında 25 yaşındaki Meslier'in hafta sonu İstanbul'a geleceği belirtildi. Oyuncu ile anlaşan sarı lacivertlilerin Leeds United ile anlaşmak için son temasları yapacağı öğrenildi.

21 MAÇTA GOL YEMEDİ...

Ayrıca Meslier, İngiltere Championship de bu sezon 39 defa çıktığı karşılaşmalarda 21 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu istatistikler, onun %70’in üzerinde kurtarış yüzdesine sahip olduğunu ve “Golden Glove” ödülünün adayları arasında gösterildiğini ortaya koyuyor.