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Fenerbahçe 'Fransız duvarı' getiriyor... Livakoviç gidiyor, Meslier geliyor! Hafta sonu İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini kaleye yapmaya hazırlanıyor. Dominik Livakovic ile vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe 'Fransız duvarı' getiriyor... Livakoviç gidiyor, Meslier geliyor! Hafta sonu İstanbul'a geliyor
Burak Kavuncu
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini 1 numaraya yapıyor. Ayrılığı gündemde olan Livakovic'in yerine Fransız file bekçisi Illan Meslier ile ilgilenen Fenerbahçe, oyuncu ile temasa geçti. Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Leeds United'ın kalecisi Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladı. Sözleşmesi seneye sona erecek olan yıldız oyuncudan bonservis kazanmak isteyen kulübü Leeds United, her türlü kolaylığa hazır.

HAFTA SONU İSTANBUL'A GELİYOR İDDİASI!

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Haberin devamında 25 yaşındaki Meslier'in hafta sonu İstanbul'a geleceği belirtildi. Oyuncu ile anlaşan sarı lacivertlilerin Leeds United ile anlaşmak için son temasları yapacağı öğrenildi.

21 MAÇTA GOL YEMEDİ...

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Ayrıca Meslier, İngiltere Championship de bu sezon 39 defa çıktığı karşılaşmalarda 21 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu istatistikler, onun %70’in üzerinde kurtarış yüzdesine sahip olduğunu ve “Golden Glove” ödülünün adayları arasında gösterildiğini ortaya koyuyor.

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José Mourinho Ali Koç İngiltere Leeds United son dakika fenerbahçe kaleci transfer dönemi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ya bırakın Allah aşkına kim bu adam ismini bilen yok
bizim ligde adamı ilistire çevirirler 21 maçta 45 gol yer
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