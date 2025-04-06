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  4. Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Sarı-Lacivertliler sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti, Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürdü

Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Sarı-Lacivertliler sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti, Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürdü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.04.2025 21:03
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Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler ilk yarıyı rakibi karşısında 1-0 geride tamamlarken mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanarak Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada hata yapmadı ve puan farkını 3'e düşürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Sarı-Lacivertliler sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti, Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürdü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken mücadele Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler Galatasaray'ın 'BAY' geçtiği haftada hata yapmadı ve Sarı-Kırmızılılar ile olan puan farkını 3'e indirmeyi başardı.

GOL OFSAYTA TAKILDI

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22' Mendy'nin ceza yayı gerisinden ceza sahasına yüksek gönderdiği topta Zubkov, topu kontrol edip sol ayağıyla gelişine bir şut çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

DİREKTEN DÖNDÜ

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29' Zubkov, sağ kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Simon Banza'nın kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu üst direkten geri döndü. Sonrasında Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

BİR DİREK DAHA!

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36' Szymanski'nin ceza sahası solundan çizgiye inerek açtığı orta kaleye yönelerek üst direkten döndü. Sonrasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

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GOL PERDESİ AÇILDI

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45+4' Kaleci Uğurcan'ın degajında sağ kanatta topu kontrol eden Zubkov, bekletmeden Banza'nın önüne topu indirdi. Banza, ceza yayının sağından penaltı noktasının solunda bulunan Denis Draguş'a yerden pasını verdi. Draguş, sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

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PENALTI VE GOL

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51' VAR odasıyla iletişimde olan hakem Mehmet Türkmen, Osayi Samuel’e yapılan faulün ceza sahası içinde gerçekleştiğini tespit etti. Talisca, Uğurcan Çakır'ın soluna doğru kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİLER

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60' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ kanatta Edin Dzeko'ya geldi. Dzeko'nun ceza sahasına yükselttiği topta Mert Müldür, topu indirdi. Tadic'in ceza sahası içindeki tek dokunuşu Milan Skriniar'ın önünde kaldı. Skriniar, bekletmeden sol ayak içiyle şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

BİR GOL DAHA

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64' Saint Maximin, sol kanattan çizgiye inerek penaltı noktasına ortaladı. Anderson Talisca'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

TALISCA'DAN HAT-TRICK

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77' Szymanski'nin sağ kanattan açtığı ortada Trabzonspor savunmasından seken top ceza yayının soluna geldi. Talisca'nın bekletmeden sol ayağının üstüyle gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Talisca bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trickini de yapmış oldu.

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SARI-LACİVERTLİLER'DE 6 EKSİK

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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun tedavileri sürüyor. Gribal enfeksiyon geçiren İrfan Can Eğribayat’ın yanı sıra Filip Kostic, İsmail Yüksek ve Diego Carlos teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

4’LÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ

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Teknik Direktör Jose Mourinho, Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden 4’lü defansa döndü. Ligin 18. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçıyla 3’lü defansa geçen sarı-lacivertliler ligde 11, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 karşılaşmaya bu sistemle çıktı. Bu sistemin en çok tercih edilen isimlerinden Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri yedek kulübesinde yer aldı.

MAXIMIN 13, OSAYI SAMUEL 10 MAÇ SONRA 11’DE

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Sezon başından itibaren takımın değişmez futbolcularından olan Allan Saint-Maximin 11’e döndü. Derbide 25 dakika süre alan Fransız oyuncu, ligde 13 maç sonra 11’de yer aldı. Maximin, bu sezon ligde 12. maçına çıktı. Bright Osayi-Samuel ise ligde 10 maç sonra kendisine 11’de yer buldu. Nijeryalı futbolcu bu sezon 18 kez sahaya çıktı.

JOSE MOURİNHO KENARDA

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Galatasaray derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 3 resmi müsabakadan men cezası alan Jose Mourinho, cezasını gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda çekecek. Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasında takımının başında kenarda yer aldı.

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
4 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

Talisca, Süper Lig'de tarihe geçti!Talisca, Süper Lig'de tarihe geçti!
Anderson Talisca topa öyle bir vurdu ki, Uğurcan Çakır kıpırdayamadı! Süper Lig'de belki de yılın golü...Anderson Talisca topa öyle bir vurdu ki, Uğurcan Çakır kıpırdayamadı! Süper Lig'de belki de yılın golü...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika fenerbahçe galatasaray
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