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  4. Fenerbahçe Trabzonspor karşısında kalesinde golü görünce tribünler karıştı! Yayıncı kuruluş sesi kıstı, Mourinho'ya büyük tepki

Fenerbahçe Trabzonspor karşısında kalesinde golü görünce tribünler karıştı! Yayıncı kuruluş sesi kıstı, Mourinho'ya büyük tepki

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.04.2025 20:12
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Süper Lig'de heyecan 30. hafta karşılaşmaları ile sürerken dev mücadelede Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Sarı-Lacivertliler ilk yarının uzatma dakikalarında 1-0 geriye düşerken yenilen bu gol sonrası tribünlerden büyük bir tepki geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Trabzonspor karşısında kalesinde golü görünce tribünler karıştı! Yayıncı kuruluş sesi kıstı, Mourinho'ya büyük tepki

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini ilk yarının uzatma dakikalarında Trabzonspor atarken golün ardından Fenerbahçe tribünleri karıştı.

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
4 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

İSTİFA SESLERİ

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Fenerbahçe tribünleri, Trabzonspor'un 45+4. dakikada gelen golünden sonra tepki gösterdi. Denis Draguş'un 45+4. dakikada gelen golü sonrası futbolculara 'Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' tezahüratında bulundu.

YAYINCI KURULUŞ SESİ KISTI

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Ardından tepkiler 'Yönetim istifa, Mourinho istifa' şeklinde devam ederken yayıncı kuruluşun sesi kısması sosyal medyada gündem oldu.

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Trabzonspor son dakika fenerbahçe fenerbaçe
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