Fenerbahçe Trabzonspor karşısında kalesinde golü görünce tribünler karıştı! Yayıncı kuruluş sesi kıstı, Mourinho'ya büyük tepki

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini ilk yarının uzatma dakikalarında Trabzonspor atarken golün ardından Fenerbahçe tribünleri karıştı.
Fenerbahçe tribünleri, Trabzonspor'un 45+4. dakikada gelen golünden sonra tepki gösterdi. Denis Draguş'un 45+4. dakikada gelen golü sonrası futbolculara 'Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' tezahüratında bulundu.
Ardından tepkiler 'Yönetim istifa, Mourinho istifa' şeklinde devam ederken yayıncı kuruluşun sesi kısması sosyal medyada gündem oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum