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Fenerbahçe, Halil İbrahim'de transferinde sona doğru

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

Ali Koç'un başkan olmasının ardından teknik direktör Phillip Cocu'yu göreve getiren Fenerbahçe'de gençlik operasyonu sürüyor.

Fenerbahçe, Halil İbrahim'de transferinde sona doğru

Sarı lacivertliler, Sparta Rotterdam forması giyen 18 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu transferinde mutlu sona yakın.

Hollanda kulübüyle 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı. Aradaki pürüzlerin de giderilmesiyle 18 yaşındaki forvetin transferi gerçekleşecek. Halil İbrahim, Fenerbahçe'nin bu sezon Barış, Ferdi ve Berke'nin ardından kadrosuna kattığı 4. genç futbolcu olacak. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç Spor Toto Süper Lig Halil İbrahim Dervişoğlu

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