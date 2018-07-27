Fenerbahçe, Halil İbrahim'de transferinde sona doğru

Sarı lacivertliler, Sparta Rotterdam forması giyen 18 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu transferinde mutlu sona yakın.

Hollanda kulübüyle 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı. Aradaki pürüzlerin de giderilmesiyle 18 yaşındaki forvetin transferi gerçekleşecek. Halil İbrahim, Fenerbahçe'nin bu sezon Barış, Ferdi ve Berke'nin ardından kadrosuna kattığı 4. genç futbolcu olacak. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

