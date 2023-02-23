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Fenerbahçe istiyordu! Borini transferinde Beşiktaş öne geçti!

23.02.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Siyah-beyazlılar Fatih Karagümrük forması giyen Borini ile ilgileniyor. Bu transferi gerçekleştirmek için takımda forma şansı bulmakta zorlanan Nkoudou'yu takas olarak öneren Beşiktaşlı yetkililer beklemeye geçti.

Fenerbahçe istiyordu! Borini transferinde Beşiktaş öne geçti!
Fabio Borini

Fabio Borini

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Süper Lig'de 5 Mart'a kadar uzatılan transfer dönemi için Beşiktaş gaza bastı. Fatih Karagümrük forması giyen Borini'ye forma giydirmek isteyen siyah-beyazlılar ilk teklifini yaptı.

TAKAS TEKLİFİ MASADA

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Bu sezon Karagümrük formasıyla 21 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki İtalyan sol kanat için takımda forma şansı bulmakta zorlanan Nkoudou takasta önerildi.

ŞENOL GÜNEŞ İSTEMİYOR

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Teknik direktör Şenol Güneş'in performansından memnun kalmadığı Nkoudou için ayrılık mesajı menajerine iletildi.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

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Fenerbahçe'nin de çok istediği Borini için siyah-beyazlılar bir adım öne geçti. Karagümrük yetkilileriyle bir araya gelen Beşiktaş yönetimi bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor.

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