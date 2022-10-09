Fenerbahçe Karagümrük maçı şifresiz canlı izlenir mi? Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda?

Fenerbahçe Karagümrük maçının saat kaçta, hangi kanalda canlı izleneceği araştırılıyor. Fenerbahçe Karagümrük maçına sayılı saatler kaldı. Mücadele bu akşam saat 20:00’da başlayacak. Karşılaşma MYNET üzerinden canlı takip edilebilecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan olacak. İşte Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı anlatım ekranı ve detaylar

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Karagümrük maçı bu akşam saat 20:00’da izlenecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı, beIN SPORTS 1'den canlı izlenebilecek.

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Ülker Stadı'nda Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan sarı -lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Luan Peres, Joshua King, Willian Arao ve Mert Hakan'ın tedavilerine devam edildi. Bu oyuncuların bu akşam oynanacak mücadelede görev alması beklenmiyor.



