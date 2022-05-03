Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 115. yılı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın "3 Temmuz" ruhuna dönmesi gerektiğini söyledi.

Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kulübün 115. kuruluş yıl dönümü ve bayramlaşma töreni için gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Tüm Fenerbahçe camiasının bayramını kutladığını belirten Koç, "3 Temmuz ruhuna hepimiz dönmek zorundayız. Çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meydanın boş olmadığının göstermenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak geleneksel bayramlaşma törenini bayramın üçünü günü yaptıklarını ancak kuruluş yıl dönümüne denk geldiği için bu yılki bayramlaşmayı ikinci gün gerçekleştirmeyi uygun bulduklarını aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Bugün bizim günümüz. Bir asrı aşan tarihiyle Türk sporuna öncülük eden, on binlerce sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu yollayan, ülkenin kurtuluşu ve kuruluşunda çok önemli sorumlulukları yerine getiren, bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğunu gösteren ülkemizin en büyük kulübü Fenerbahçe'nin 115. yılını, ulu önder Atatürk'ün kulübümüzü tarihi ziyaretinin 104. yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz. Fenerbahçe doğası gereği her zaman lider bir duruş sergilemiş, yeri geldiğinde de mücadelesini vermiş bir kulüptür. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan bu dik duruşudur ve bu dik duruşu test etmemesidir. En büyük gücü de camiasının gücüdür. 1907'de filizlenen fidanımız bugün koskoca bir çınara dönüşmüştür. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarına söylemek istiyorum; Cumhuriyetle iç içe geçmiş değerleri, bir gün olsun vazgeçmediği Atatürk bağlılığıyla iyi ki Fenerbahçe, çok yaşa Fenerbahçe."

Trabzonspor'un paylaşımları ve son maçta açılan pankarta dikkati çeken Ali Koç, şunları aktardı:

"Tanık olduğumuz hadsizlik, şımarıklık, kural tanımazlık, çekinmemek, ülke değerlerini dahi bir kutlama, bir şampiyonluk adına ayaklar altına almak, artık Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken bir konuma gelmiştir. Bu sezon söz konusu takımla yaptığımız ilk maçta yaşadıklarımız, o gün, hepimiz şiddetlendik, öfkelendik. Maç çıkışında, stat dışında basın mensuplarına, Fenerbahçeliler olarak artık hakkımızı korumak için kendi mücadelemizi vermemiz gerektiğini ifade etmiştim. Aylar sonra bugün geldiğimiz noktada bu çağrının çok çok daha geçerli olduğunu ve en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiğini sizlere bir kez daha söylemek zorundayım. Keşke söylemek zorunda hissetmeseydim."

- "Koruma kalkanının ne demek olduğunu anlayacaksınız"

Ali Koç, Trabzonspor Kulübünün, kendilerine verilen koruma kalkanı altında istediği her şeyi yaptığını ve buna şaşırılmaması gerektiğin ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, perşembe günü camiayla paylaşacağı bilgilerle ne demek istediğinin daha iyi anlaşılacağını vurgulayarak, "Gerek şampiyonluk paylaşımı, gerek pankart, bunlara aslında tek tek bakmayın, büyük pencereden bakın, bu aslında uzun bir süredir bu takıma bir koruma kalkanının verdiği cesaretle sanki istediği her şeyi, istediği şekilde yapabileceğini düşünmelerine sebebiyet vermesine de artık hiç şaşırmayın. Perşembe günü sizlerle paylaşacağım bilgilerle ne demek istediğimi anlayacaksınız, hatta koruma kalkanının ne demek olduğunu anlayacaksınız." diye konuştu.

Açıklanması beklenen disiplin sevklerinin içeriğine dikkatle bakılması gerektiğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bugün disiplin sevkleri var. O sevklerden nasıl korunduklarını, acaba Antalyaspor'un başkanının bahsettiği darp konusu raporu olacak mı? Stada kapasitesinden çok daha fazla seyirci alınması o raporda olacak mı? Genelde bu gibi olaylarda maç sonu kameralar incelenir, kameraların incelenip incelenmediğini de göreceksiniz. Rapora müdahale edilip edilmediğine de siz karar vereceksiniz. Benzer olaylar bizim şampiyonluk maçında stadımızda olsaydı neler olabileceğini de düşünün ve cezalar çıktıktan sonra onunla karşılaştırın. Bu kutsal camianın haklarını korumanın zamanının geldiğini ve geçtiğini sizler benden çok daha iyi anlayacaksınız. Normalde başka bir ortamda, maçta böyle bir olay yaşansaydı TFF'nin ne cezalar vereceğini hepiniz biliyorsunuz. Geçmişte yaşandı. Bunları da anlatacağım perşembe günü. Bu gece göreceksiniz disiplin sevkinde ne olacağını."

- "Şampiyonluk için camialar bu kadar tahrik edilmez"

Ali Koç, Trabzonspor'un son iki maçını İstanbul'da oynamak istemesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu cüreti de gösterecekler. Şampiyonluk için camialar bu kadar tahrik edilmez. Evet federasyon var, bakanlık var ama korkarım ki onları koruyan koruma kalkanı hepsinden güçlü. Onlara da, doğal olarak onlara da fazla kızmıyorum. Yaptıkça, yaşadıkça, cezaların karşılığı olmadığını gördükçe onlar da doğal olarak, 38 yıl şampiyon olmamanın verdiği motivasyonla yaptıklarının ne kadar tahrik edici olduğunu şu anda göremiyorlar. Ama bu ülkenin birlik beraberliğine nefret tohumu atmamanın, herhangi bir şampiyonluktan çok çok daha önemli olduğunu perşembe günü sizlere anlatacağım"

