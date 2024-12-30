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Fenerbahçe 'kulüp bul' demişti! Cengiz Ünder'den ezeli rakibe mesaj: Size gelirim...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.12.2024 12:09
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Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve kendisine kulüp bulması söylenen Cengiz Ünder'den kimsenin beklemediği bir hamle geldi. Tecrübeli oyuncu ezeli rakip ile bir ön görüşme yaparken 'Size gelirim' mesajı verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe 'kulüp bul' demişti! Cengiz Ünder'den ezeli rakibe mesaj: Size gelirim...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’de 2023’ün yaz transfer döneminde 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya’dan kadroya katılan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder'in takımdaki geleceği merak ediliyordu.

SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYDİ

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Bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulan Ünder, ligde Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının son bölümünde oyuna dahil olurken 26 Eylül’de UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Union Saint-Gilloise maçına ilk 11’de başlamış ve 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bırakmıştı.

Fenerbahçe, Mourinho'nun istediği Cengiz'e 'Kendine kulüp bul' dedi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Trabzonspor da harekete geçip, Cengiz ile ön görüşme yaptı.

"TRABZONSPOR'A GELİRİM"

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Tecrübeli oyuncu, bordo mavili yöneticilere 'Trabzonspor'a gelirim' yanıtını verdi. Resmi görüşmeler ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

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transfer Cengiz Ünder Trabzonspor son dakika fenerbahçe
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