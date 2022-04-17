Fenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarına boğuldu! Ege Özkayımoğlu: Canım çok yanıyor

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaştı. 4 gün önce annesinin kaybeden Göztepe'nin genç yıldızı Ege Özkayımoğlu, karşılaşma öncesi verdiği röportajda gözyaşlarına boğuldu.

"CANIM ÇOK YANIYOR"

20 yaşındaki forvet Ege Özkayımoğlu, "4 gün önce annemi toprağa verdim. Mekanı cennet olsun. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Çok rahat konuşamıyorum ama gelip birkaç şey söylemek istedim. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum şimdiye kadar bundan sonra da onun için yapmaya devam edeceğim" dedi.



