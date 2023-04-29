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Fenerbahçe maçının ardından Rıza Çalımbay'dan Ali Şaşal Vural'a tepki! "Profesyonelce davranmadı"

29.04.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor Fenerbahçe maçında kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe olurken, ev sahibi ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay'dan maç sonu kaleci Ali Şaşal Vural'a tepki geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe maçının ardından Rıza Çalımbay'dan Ali Şaşal Vural'a tepki! "Profesyonelce davranmadı"

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve Sarı-Lacivertliler'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona eren Sivasspor Fenerbahçe mücadelesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

"PROFESYONELCE DAVRANMALIYDI"

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Çalımbay, "Aslında çok iyi başladık. Pozisyon bile vermedik maçın başında. Gayet iyi oynuyorduk. Çok kötü goller yedik. Hele yediğimiz ilk gol. Haydi tamam olabilir, onu telafi edebiliriz. Sonra Valencia'nın sakatlandığı pozisyonda Ali Şaşal da sakatlandı. Çıkması lazım, çıkmıyor. Ağrılı ağrılı oynuyor. Devre arasında ayağım kötü diyor, çıkıyor. Profesyonelce davranıp çıkması gerekiyor. Biz de kaleciyi alalım, sağlam kaleciyle duralım." ifadelerini kullandı.

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"ÇOK HATALAR YAPTIK"

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Deneyimli teknik adam, sözlerine, "Çok hatalar yaptık. Hele hele yediğimiz gollerde, yaptığımız ataklarda, son paslarda. Ben bu kadar beklemiyordum. 1-0'ı, 2-0'ı telafi ederiz sorun yok ama istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı tek kale oldu ama güzel pozisyonları değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendiremeyip böyle goller yerseniz kaybedersiniz." şeklinde devam etti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

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Rıza Çalımbay, ayrıca, "Bugün en çok üzüldüğüm şey inanılmaz top kaybıyla oynadık. Fenerbahçe'ye kontratak pozisyonları verdik durup dururken top kaybettiğimiz için. O da dezavantaj bir şey. İstediğimiz oyunu tutturamadık." sözlerini kullandı.

Rıza Çalımbay, son olarak, "Kupada Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta iyi bir avantaj yakalamamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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