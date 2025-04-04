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  4. Fenerbahçe'nin derbi sonrası açıklamasına Galatasaray'dan sert yanıt: "Acınası bir durum"

Fenerbahçe'nin derbi sonrası açıklamasına Galatasaray'dan sert yanıt: "Acınası bir durum"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.04.2025 15:53
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Kadıköy'de oynanan derbi sonrası 'burun sıkma' polemiği gündemdeki yerini korurken; Galatasaray Kulübü; Fenerbahçe’nin, Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlara ilişkin dün akşam yaptığı açıklamaya cevap verdi. Yapılan açıklamada "Düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin derbi sonrası açıklamasına Galatasaray'dan sert yanıt: "Acınası bir durum"

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından yaşananlar hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi. Yapılan açıklama ile Fenerbahçe’nin, Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlara ilişkin dün akşam yaptığı açıklamaya yanıt verildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"KAMUOYUNUN AKLIYLA ALAY EDER GİBİ..."

Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

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"UTANÇ VERİCİ SALDIRI"

Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın.

"TÜRK FUTBOLU ADINA BİR KEZ DAHA UTANIYORUZ"

Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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