Mynet Trend

Fenerbahçe'nin derbideki yeni Alex'i Max Kruse

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 25.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Max Kruse, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle 2010-2011 sezonu 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek kendini derbiye hazırlıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam ediyor. Ligde geride kalan 5 haftada 5 asist yaparak sezona iyi bir başlangıç yapan ve Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın ilk sezonundaki 16 asistlik rekoruna göz diken Max Kruse, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle Samandıra'da 2010-11 sezonu 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek kendini ekstra motive ediyor.

Fatih Terim'den Ali Koç açıklamasıFatih Terim'den Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe, 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 88'inci dakikasında, Alex de Souza'nın kafa vuruşuyla gelen golle birlikte maçı 2-1 kazanmış ve sezonu şampiyon tamamlamıştı.

Maç sonu yaptığı değerlendirmelerde her zaman bireysel hedeflerden uzak, takım oyunu odaklı açıklamalar yapan Kruse, takım halinde yaptıkları son çalışmalarda soğukkanlı bir şekilde 90 dakika boyunca takım uyumunun korunması ve takım halinde skor elde edilmesi konusunda tüm takım arkadaşlarını uyardı.

Falcao'dan çılgın rakam! İlk kez F.Bahçe'ye karşı oynayacakFalcao'dan çılgın rakam! İlk kez F.Bahçe'ye karşı oynayacak

8 OYUNCU İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞAYACAK

6'ncı haftaya 1 maç kayıpla giriş yapan Fenerbahçe'de futbolcular Zanka, Adil Rami, Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Max Kruse ve Vedat Muriç olmak üzere tam 8 oyuncu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Takımın tecrübeli isimleri, Ersun Yanal liderliğinde bu futbolcuları Galatasaray deplasmanına hazırlıyor. (DHA)

1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Alex Emre Belözoğlu Max Kruse

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Ivanka sütyensiz sokağa çıktı, sosyal medya yıkıldı!

Ivanka sütyensiz sokağa çıktı, sosyal medya yıkıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adnan Polat'tan flaş Mustafa Cengiz sözleri

Adnan Polat'tan flaş Mustafa Cengiz sözleri

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ersun Yanal: Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır

Ersun Yanal'dan dev derbi öncesi flaş paylaşım

Futbolcuların ödül törenine damga vurdu!

Futbolcuların ödül törenine damga vurdu!

CHP'den flaş Fatih Terim açıklaması!

CHP'den flaş Fatih Terim açıklaması!

'Topa odaklanması için güzel kadın yüzü koyulmalı'

'Topa odaklanması için güzel kadın yüzü koyulmalı'

Acun Ilıcalı: Falcao hayranlık duyduğum bir futbolcuydu

Acun Ilıcalı'dan flaş Falcao sözleri

Ozan Tufan: İlk kez kaptan olunca uyuyamadım

Ozan Tufan'dan flaş itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.