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Fenerbahçe'nin sakladığı transfer ortaya çıktı

24.08.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozan Tufan'ın İngiltere'ye satılması ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de transferde bir sürpriz daha yapmaya hazırlanıyor. İşte sarı lacivertlilerin transferdeki yeni hedefi...

Fenerbahçe'nin sakladığı transfer ortaya çıktı

Forvet ve kanat bek transferi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın ayrılığı sonrası bir de orta saha takviyesi kararı aldı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda Hidemasa Morita'yı gündemine aldı. 26 yaşındaki Japon orta saha için Portekiz ekibi Santa Clara ile görüşmelere başlandı.

TEMASLAR BAŞLADI

Ozan Tufan'ın ayrılığı sonrası bir de orta saha takviyesi yapma kararı alan Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda Hidemasa Morita için oyuncunun kulübü Santa Clara ile temaslara başladı.

Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Japon futbolcuyu makul bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

BU SEZON 7 MAÇTA 1 GOL

Hidemasa Morita, Santa Clara ile bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti.

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HIDEMASA MORITA KİMDİR?

10 Mayıs 1995'te Japonya'da dünyaya gelen Hidemasa Morita, 7 Ocak 2021 tarihinde Kawasaki Frontale'den Santa Clara'ya bedelsiz transfer olmuştu. İlk kez ülkesinin dışında top koşturan Japon futbolcu, Portekiz ekibinde kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hidemasa Morita'nın şu anki güncel piyasa değeri 3 milyon euro. (AKŞAM)


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