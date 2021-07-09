Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü Rıdvan Dilmen oluyor

Ali Koç’un sportif direktörlük görevindeki gözdesinin Rıdvan Dilmen olduğu iddia edildi. Son dönemde sürekli olarak Başkan Koç ile sohbet eden, ondan aldığı izinlerle açıklamalar yapan Dilmen’in sportif direktör olarak her an Fenerbahçe’nin başına geçebileceği belirtildi.

YÖNETİME ALMAK İSTEDİ

Hatta Ali Koç, Rıdvan Dilmen’i yönetimine bile almak istediğini ancak Fenerbahçe’nin eski oyuncusunun yönetim kurulu üyeliğinin önünde engel olduğunu açıklamıştı. Aziz Yıldırım daha önce Rıdvan Dilmen’i teknik direktör olarak Fenerbahçe’nin başına getirmişti. Ancak Dilmen’in Fenerbahçe’deki teknik direktörlük kariyeri çok kısa sürmüştü.

TELEFONLA BAĞLANDI

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Vakt-i Fener projesi için FB TV'de düzenlediği lansman gecesine telefonla bağlanarak teknik direktör Vitor Pereira hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"PEREIRA'YI MERAK ETTİM, MESUT ÖZİL İLE KONUŞTUM"

"Mesut Özil ile telefon konuşması yaptım. 'Hoca nasıl?' diye merak ettim. 'Çok kısa dönem oldu ama en azından felsefesine bizi ikna etti' dedi. Topu rakipten bir an önce almak için çok kişiyle pres yaptırıyormuş. Mutlu oldum. Topun rakipte fazla kalmaması felsefesinin oyuncuların beynine yerleştirildiğini hissettim. Taraftarlarımız da bu felsefeye bayılır. Sabırlı bir şekilde şampiyonluk mücadelesine girecek olan takımımıza sonsuz başarılar diliyorum."

ALİ KOÇ'TAN VAKT-İ FENER PROJESİ AÇIKLAMASI

"Vakt-i Fener eseri 7 bin 480 fotoğraftan oluşuyor. Eserin kalbinde Ulu Önder Atatürk'ün Fenerbahçe logosuyla birleştirilmiş bir çalışma var. Hedeflediğimiz satışlar gerçekleşirse, proje belki bu yaz bir transfere katkı sağlayacak. Atamızın hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın onun yolundan yürüdüğü önemlidir. Tarihsel olarak baktığımızda; belgeler ve ziyaretler, Ulu Önderimizin Fenerbahçe'ye başka bir bakış açısı ve sempatisi olduğunu gösteriyor. Kendisi defterimize de yazdı."



