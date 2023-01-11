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Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın resmen açıklandı! İşte başarılı oyuncunun imza sonrası ilk sözleri

11.01.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk hamlesini bu sezon Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla adından çokça söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki savunmacı Samet Akaydın ile resmen yaptı. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi formayı giyerken, imza sonrası da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın resmen açıklandı! İşte başarılı oyuncunun imza sonrası ilk sözleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, Jorge Jesdus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler son günlerde transferde de oldukça hareketli günler geçirirken, ara transferin ilk ismini resmen açıkladı. Fenerbahçe, bu sezon Adana Demirspor'daki performansıyla adından söz ettiren ve A Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İsmi Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılan 28 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalarken Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın’ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın’a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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"JESUS’UN EN ÇOK İSTEDİĞİ TRANSFERDİ"

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Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Samet Akaydın transferi için “Teknik Direktörümüz Jorge Jesus’un Türkiye Ligi’nden en çok istediği transferdi. Samet’i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe’ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek.” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞMAYA GELDİM'

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İmzanın ardından Samet Akaydın’ın ilk mesajı ise “Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe” oldu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

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Fenerbahçe, Samet Akaydın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in tüm büyük takımları tarafından istenen milli oyuncuyu 3.7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Adana Demirspor kulübüne toplam transfer bedeli olarak net 3.7 Milyon Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.


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