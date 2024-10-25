Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel'e Galatasaray'dan teklif var! Devre arasında bedavaya...

Fenerbahçe'de gündem iç transfer... Osayi Samuel'e henüz sözleşme önerilmemesi taraftarı bir hayli endişelendiriyor. Devre arasında istediği takıma bedava olarak imza atabilecek Nijeryalı oyuncu için Galatasaray'ın devrede olduğu öğrenildi.

GELECEK HABERİ BEKLİYORLAR

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'den gelecek haberi beklediği öğrenildi. Şu ana kadar Osayi Samuel ile masaya oturmayan sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncu ile sözleşme yenilememe kararı verirse sarı-kırmızılılar devreye girip transferi bitirecek. Sözlü olarak teklifini ileten sarı-kırmızılılar şu an için bir hamle yapmadı.

OSAYI KALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de mutlu olduğunu defalarca kez söyleyen Osayi Samuel'in sarı-lacivertlilerle devam etmek istediği ve sözleşme teklifi beklediği biliniyor.