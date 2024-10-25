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Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel'e Galatasaray'dan teklif var! Devre arasında bedavaya...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.10.2024 08:07
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi-Samuel'in dün akşam Manchester United karşısında oynadığı oyun büyük beğeni topladı. Sarı-lacivertlilerin henüz sözleşme önermediği Osayi'nin geleceği için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel'e Galatasaray'dan teklif var! Devre arasında bedavaya...
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de gündem iç transfer... Osayi Samuel'e henüz sözleşme önerilmemesi taraftarı bir hayli endişelendiriyor. Devre arasında istediği takıma bedava olarak imza atabilecek Nijeryalı oyuncu için Galatasaray'ın devrede olduğu öğrenildi.

GELECEK HABERİ BEKLİYORLAR

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Galatasaray'ın, Fenerbahçe'den gelecek haberi beklediği öğrenildi. Şu ana kadar Osayi Samuel ile masaya oturmayan sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncu ile sözleşme yenilememe kararı verirse sarı-kırmızılılar devreye girip transferi bitirecek. Sözlü olarak teklifini ileten sarı-kırmızılılar şu an için bir hamle yapmadı.

OSAYI KALMAK İSTİYOR

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Fenerbahçe'de mutlu olduğunu defalarca kez söyleyen Osayi Samuel'in sarı-lacivertlilerle devam etmek istediği ve sözleşme teklifi beklediği biliniyor.

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Bright Osayi-Samuel fenerbahçe galatasaray
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