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  4. Fenerbahçe Rennes maçının hakemi Novak Simovic kimdir? Novak Simovic nereli ve kaç yaşında? Ülkesinde Elvis Presley deniyor!

Fenerbahçe Rennes maçının hakemi Novak Simovic kimdir? Novak Simovic nereli ve kaç yaşında? Ülkesinde Elvis Presley deniyor!

27.10.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Novak Simovic, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşması olan Fenerbahçe Rennes maçında düdük çalacak. Sırp hakem saç kesimi sebebiyle Sırbistan'da Elvis Presley olarak tanınıyor. Bu akşam Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Rennes maçında deneyimli hakemin yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic üstlenecek. Peki, Fenerbahçe Rennes maçının hakemi Novak Simovic kimdir? Novak Simovic nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe Rennes maçının hakemi Novak Simovic kimdir? Novak Simovic nereli ve kaç yaşında? Ülkesinde Elvis Presley deniyor!

Fenerbahçe Rennes maçının hakemi Novak Simovic 27 Ekim 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe ile Rennes UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Novak Simovic kimdir? İşte Fenerbahçe Rennes maçının hakemi Novak Simovic hakkında merak edilenler...

NOVAK SİMOVİC KİMDİR?

Novak Simovic 18 Mayıs 1982 yılında Sırbistan'da dünyaya geldi.

Novak Simovic Fenerbahçe Rennes maçını yönetecek.

NOVAK SMOVİC NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Novak Simovic 40 yaşındadır.

Sırp hakem Novak Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic üstlenecek.

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