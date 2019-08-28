Fenerbahçe, Rizespor'a Allahyar'ı kiralık olarak önerdi

Fenerbahçe Allahyar'ı Çaykur Rizespor'a önerdi. Rizespor yönetimi ile görüşen sarı lacivertliler oyuncuyu kiralık olarak verebileceklerini Karadeniz ekibine iletti.
Çaykur Rizespor yönetimi Allahyar'a sıcak bakıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal eğer Allahyar transferine onay verirse resmi imzalar atılacak.
Fenerbahçe 18 yaşındaki İranlı forvet Allahyar Sayadmanesh'i bu yıl 753 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Esteghlal FC takımından transfer etmişti. (HABER GLOBAL)
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