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Fenerbahçe, Rizespor'a Allahyar'ı kiralık olarak önerdi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 28.08.2019 14:38 | Son Güncelleme

Muriç'i Fenerbahçe'ye sattıktan sonra forvet hattında yeni isim arayışında olan Rizespor'a Fenerbahçe'den sürpriz bir öneri geldi. Fenerbahçe, genç futbolcusu Allahyar'ı Karadeniz ekibine kiralık önerdi.

Fenerbahçe, Rizespor'a Allahyar'ı kiralık olarak önerdi

Fenerbahçe Allahyar'ı Çaykur Rizespor'a önerdi. Rizespor yönetimi ile görüşen sarı lacivertliler oyuncuyu kiralık olarak verebileceklerini Karadeniz ekibine iletti.

Çaykur Rizespor yönetimi Allahyar'a sıcak bakıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal eğer Allahyar transferine onay verirse resmi imzalar atılacak.

Fenerbahçe 18 yaşındaki İranlı forvet Allahyar Sayadmanesh'i bu yıl 753 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Esteghlal FC takımından transfer etmişti. (HABER GLOBAL)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Rizespor Allahyar spor toto süper lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu saaten sonra zemzem suyunada girip çıksan emek hırsızı bir kulübün formasını giydigin için alnında kara leke ile yaşıyacaksın....
bu beyinle fazla yaşamazsın
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