Fenerbahçe sahada bayrak açtı, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal Galatasaraylı isme saldırdı! Derbi sonrası biri yumrukladı, biri saçını çekti

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı. Lider Galatarasay sezonun belki de en önemli maçında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Derbi sonrası ezeli rakibi önünde şampiyonluk turu atmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, mücadelenin ardından adeta büyük şok yaşadı.
Maç öncesi başlayan gerilim 90 dakika boyunca da devam ederken, son düdükle birlikte ise adeta tavan yaptı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Galatasaraylı futbolcularla bazı itişmeler yaşandı. Araya güvenlik görevlileri girdi.
Maçın bitmesiyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beraberindeki bir grupla RAMS Park'a gitti. Futbolcularla birlikte yeniden sahaya girdi.
RAMS Park Stadı yönetimi, henüz tribünleri terk etmeyen Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.
Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray sahasının ortasında bayrak açtı ve kutlama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın Stat Müdürü Ali Çelikkıran, açılan bayrağı almak için hamle yaptı.
Karşılıklı itişmelerin yaşandığı gerginlikte Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal tarafından darp edildi.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü de polisler eşliğinde olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışın Ali Çelikkıran'ın saçlarından tutarak yere çekti ve bu sırada 'Ne yapıyorsun sen' dedi.