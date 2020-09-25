Fenerbahçe Samatta'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, 6 milyon Euro bonservis ve 750 bin Euro bonuslar karşılığında Samatta’yı transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Euro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Euro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAFLAR: İHA
VİDEO: İHA
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