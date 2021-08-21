Fenerbahçe, Sörloth transferini bitiriyor! Leipzig'le anlaşma sağladı

Fenerbahçe, santrfor olarak düşündüğü birinci aday Alexander Sörloth konusunda büyük gelişme kaydetti. RB Leipzig ile her konuda anlaşma sağlandı.

KULÜPLER ANLAŞMA SAĞLADI

Alınan bilgiye göre sarı lacivertliler, Sörloth'un bonservisinin bulunduğu Leipzig takımıyla her konuda anlaştı. Anlaşmaya göre oyuncu bu yıl kiralık olarak forma giyecek, zorunlu satın alma opsiyonu gelecek yıl devreye girecek. Norveçli oyuncunun 15 milyon Euro'nun üstünde maliyeti olduğu belirtiliyor.

SORLOTH BEKLENİYOR

Norveçli oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı biliniyordu. Hatta Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes, üç kez "Fenerbahçe'ye gel" diyen taraftaralara "Hayır" yanıtı vermişti. Ancak Norveçli futbolcunun ikna edilmek üzere olduğu ve her an imza atabileceği öğrenildi.



