Fenerbahçe taraftarı Aynur Aydın’dan şarkı istedi! Cevabı sosyal medyayı salladı!

Beşiktaşlı kimliği ile tanınan ünlü şarkıcı Aynur Aydın yaptığı spor paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Aydın, yeni şarkısı Kasırga’nın klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın paylaşımında, “Size yeni şarkı yaptım gidip izleyin” ifadelerine yer verdi.
Söz konusu paylaşıma yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı “Fenerbahçe’ye bir şarkı yapsanız” dedi.
Paylaşımı alıntılayarak cevap veren Beşiktaş taraftarı Aydın, “Beşiktaş dışında başka takıma şarkı da marşta yapmam” ifadesini kullandı.
Aydın’ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.