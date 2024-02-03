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Fenerbahçe taraftarı Aynur Aydın’dan şarkı istedi! Cevabı sosyal medyayı salladı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 10:35 | Son Güncelleme:
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Paylaşımları, açıklamaları ve klipleriyle adından sık sık söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın, Fenerbahçeli bir taraftarın, “Fenerbahçe’ye bir şarkı yapsanız” cümlesine verdiği cevapla gündem oldu.

Fenerbahçe taraftarı Aynur Aydın’dan şarkı istedi! Cevabı sosyal medyayı salladı!

Beşiktaşlı kimliği ile tanınan ünlü şarkıcı Aynur Aydın yaptığı spor paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Aydın, yeni şarkısı Kasırga’nın klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın paylaşımında, “Size yeni şarkı yaptım gidip izleyin” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşıma yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı “Fenerbahçe’ye bir şarkı yapsanız” dedi.

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"BAŞKA TAKIMA ŞARKI, MARŞ YAPMAM"

Paylaşımı alıntılayarak cevap veren Beşiktaş taraftarı Aydın, “Beşiktaş dışında başka takıma şarkı da marşta yapmam” ifadesini kullandı.

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Aydın’ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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Aynur Aydın sosyal medya ünlü şarkıcı
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