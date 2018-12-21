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Fenerbahçe taraftarı Barış Efe, narkozun etkisindeyken Ali Koç ve Ersun Yanal'ın ismini sayıkladı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 21.12.2018 18:03 | Son Güncelleme

Barış Efe isimli koyu bir Fenerbahçe taraftarı, girdiği ameliyat sonrasında narkozun etkisindeyken Ali Koç ve Ersun Yanal ismini sayıkladı. Babası Medeni Efe tarafından çekilen Barış'ın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’de kötü gidiş durdurulmaya çalışırken, sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar da her geçen gün farklı bir olayla gündeme geliyor. 19 yaşındaki Barış Efe de bu taraftarlardan biri. Fenerbahçe ile yatıp kalkan bir ailenin çocuğu Barış… Baba Ankara İstinaf Hakimi Medeni Efe de koyu bir Fenerbahçeli... Çocuklarının Fenerbahçe sevgisi de aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi olan babaları Medeni Efe’den geliyor…

NARKOZUN ETKİSİNDEYKEN FENER'İ SAYIKLADI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, genç Barış'a Ankara özel bir hastanede Akut apandisit ameliyatı teşhisi konularak, 12 Aralık 2018’de ameliyat edildi. Bu tarihte Ersun Yanal henüz daha Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. İşte Barış Efe de ameliyat sonrası henüz narkozun etkisindeyken yine Fenerbahçe’yi sayıkladı. Bu anlar baba Hakim Efe tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

“ERSUN YANAL GELDİ Mİ?”
Tıbbi operasyon sonrası bilinci kapalı genç Efe’nin videoda sürekli “Başkanım, Ersun Yanal geldi mi? Ali Koç geliyor mu? Arayın Ali Koç gelsin. Canım yanıyor arayın gelsin. Ersun Yanal gelsin” ifadelerini kullandığı duyuluyor. Babasının “Ersun Yanal geldi, 1.5 sene sözleşme imzaladı” sözleri üzerine Genç Efe “Az, az?” diye mırıldanıyor...

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ali Koç Ersun Yanal

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