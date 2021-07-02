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Fenerbahçe taraftarından Christoph Daum'a çağrı

02.07.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman teknik direktör Christoph Daum, adının Fenerbahçe'yle anılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe taraftarının hakkımda bu kadar çok olumlu konuşması benim için bir onur. Fenerbahçe harika taraftarlara sahip seçkin bir kulüp. Tüm Fenerbahçe ailesine gelecek için en iyisini diliyorum. Teknik direktör konusunda Ali Koç'un en doğru kararı vereceğine eminim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarından Christoph Daum'a çağrı

Teknik adamın belli olmaması üzerine Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada eski teknik direktörleri Christoph Daum hakkında mesajlar atmaya başladı ve Alman çalıştırıcıya bir anda sosyal medyada binlerce taraftar "Geri dön" çağrısı yaptı. Tecrübeli teknik adam, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Alman çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarının hakkımda bu kadar çok olumlu konuşması benim için bir onur. Fenerbahçe harika taraftarlara sahip seçkin bir kulüp. Başkan Ali Koç ve tüm yönetim kurulu üyeleri kulübün başarısı için büyük destek veriyor. Tüm Fenerbahçe ailesine gelecek için en iyisini diliyorum. Teknik direktör konusunda Ali Koç'un en doğru kararı vereceğine eminim" dedi. 67 yaşındaki Alman teknik adam Daum, Fenerbahçe'de 2 şampiyonluk yaşamıştı.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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