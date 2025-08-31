Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu Ederson için resmi teklif yapıldı...

Fenerbahçe’de bir yandan Jose Mourinho’nun yerine gelecek teknik adam için arayışlar devam ederken, bir yandan da ismi kimse tarafından tartışılmayacak bir kaleci için hareketlilik planlandı. Sarı lacivertliler Galatasaray’ın da teklif yaptığı Ederson için Manchester City’e resmi teklifini iletti.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ İLETTİ!

İtalyan gazeteci Fabrizo Romano'nun haberine göre; sarı lacivertliler, Ederson'u transfer etmek için çalışmalara başladı. Romano, Fenerbahçe’nin, Ederson için Manchester City'e 12 milyon euro teklif ettiğini iddia etti.

GALATASARAY’DA İSTİYOR…

Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi için daha önce 10 milyon euro teklif yapan ve Fenerbahçe’nin daha yüksek teklif yapması üzerine teklifi reddedilen Galatasaray’dan yeni bir hamle gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un geriden oyun kurma anlamında hayali olan Ederson'u kadrosunda görmek istediği gelen bilgiler arasında.

GECE YARISI TRANSFER TOPLANTISI!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk: "Transferde en hareketli saatlere girdik. Birazdan transfer toplantısına katılacağım. Kaleci ile ne durumdayız ve ne yapacağız... Ona göre haber vereceğim." ifadelerinde bulundu. Fenerbahçe'nin Manchester City'e yaptığı teklifin ortaya çıkmasının ardından sarı kırmızılılarda gece yarısı bir transfer toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

DONNARUMMA BEKLENİYOR

Ederson transferini bir an önce tamamlamak isteyen İngiliz devi Mancheter City, PSG’den Donnarumma’yı kadrosuna katmayı planlıyor. Fransız devinin bu transfer için 35 milyon euro beklentisi bulunurken, Ederson gider gitmez City’nin yıldız ismin transferini noktalayacağı belirtildi.