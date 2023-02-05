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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Haji Wright için resmi açıklama geldi!

05.02.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Haji Wright konusunda Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin itiraflarda bulundu. Yıldız oyuncusuna gelen teklifleri canlı yayında açıklayan Çetin, Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Haji Wright ile ilgilendiğini söyledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Haji Wright için resmi açıklama geldi!
Haji Wright

Haji Wright

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den Haji Wright itirafı geldi. Çetin, transfer döneminde hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yakından ilgilendiği golcü oyuncu hakkında gelen teklifleri resmen açıkladı.

"10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"

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"Amerika pasaportlu bir oyuncu Haji Wright, Rusya'dan teklif vardı ama gitse belki vatandaşlığını iptal ederler. Savaş da var. Rusya'dan Lokomotiv Moskova, Haji Wright için 10 milyon euro teklif etti. Haji istemedi, biz de baskı yapamadık. Yapacak bir şey yok."

"İNGİLTERE'DEN HAJI İÇİN TEKLİF GELDİ"

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"İngiltere'den Haji için teklif geldi. Southampton'dı o kulüp. Son maçta sakatlanmasaydı ve oynayabilecek durumda olsaydı beklentim olan 10 milyon euro'dan daha fazla bir teklif olabilirdi. Artık önümüze bakacağız."

"FENERBAHÇE DE, GALATASARAY DA..."

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"Fenerbahçe de, Galatasaray da Haji Wright ile ilgilendi. Haji Wright ile Türkiye'den ilgilenen kulüp yok."

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