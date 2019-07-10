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Fenerbahçe, Yasir Subaşı'yı kadrosuna kattı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 10.07.2019 14:03 | Son Güncelleme

Ümraniyespor, Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Yasir Subaşı'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetiştirdiği ve geçen sezon Ümraniyespor'a gönderdiği Yasir Subaşı'nı yeniden kadrosuna kattı.

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Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Yasir Subaşı, geçen sezon Ümraniyespor'da 14'ü lig, 10'u Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniyespor Yasir Subaşı Fenerbahçe spor toto süper lig

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Fener akıllanmaz
yazık bu gençlere kaybolup gidecekler..
kadro doldu olum yeter ????
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