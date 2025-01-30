SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'yi durdurabilene aşk olsun! Skriniar'dan sonra dev bir çalım daha... Galatasaray'ın çok istediği isimle görüşmeler başladı

Fenerbahçe'yi durdurabilene aşk olsun! Skriniar'dan sonra dev bir çalım daha... Galatasaray'ın çok istediği isimle görüşmeler başladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.01.2025 15:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Skriniar transferiyle ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atarken çok ses getirecek bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi durdurabilene aşk olsun! Skriniar'dan sonra dev bir çalım daha... Galatasaray'ın çok istediği isimle görüşmeler başladı
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ara transferde yaptığı hamlelerle ses getiren Fenerbahçe özellikle Galatasaray'ın istediği Skriniar transferiyle rakibine dev bir transfer çalımı atmıştı.

Sarı-Lacivertliler Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca hamlelerinin ardından sol bek için harekete geçerken en az Skriniar kadar ses getirebilecek bir hamleye daha hazırlanıyor.

İKİNCİ SKRINIAR ÇALIMI

erenelmali2

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, yine ezeli rakibi Galatasaray'ın yakından ilgilendiği bir isim olan Trabzonsporlu Eren Elmalı transferi için harekete geçerken 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu ve Trabzonspor ile görüşmeler başladı.

Eren Elmalı, halen Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

TARAFTAR ÇILDIRDI

thumbs_b_c_ad671f3bedd64ed21754849ff1f169f5

Galatasaray'ın ara transferde sessiz kalması ve Skriniar çalımına bir de Eren Elmalı iddiaları eklenince Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ayağa kalktı. Bazı taraftarlar yönetimi transferde başarısız bulurken istifaya davet etti.

BU SEZON PERFORMANSI

eren-elmali-trabzonspor-1706611288-127844

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Eren Elmalı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00
Ajax Ajax
-
Galatasaray Galatasaray
23:00
FC Midtjylland FC Midtjylland
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Evren Eren Elmalı fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Faruk Fatih Özer için tahliye kararı verildi ama cezaevinden çıkamayacak!

Faruk Fatih Özer için tahliye kararı verildi ama cezaevinden çıkamayacak!

İçme suyundaki kimyasal şüphe herkesi korkuttu! Bir ilin suları kesildi: İşten çıkarılanların telefonu inceleniyor

İçme suyundaki kimyasal şüphe herkesi korkuttu! Bir ilin suları kesildi: İşten çıkarılanların telefonu inceleniyor

Geceye damga vuran olay! Türk taraftar Arda Güler'i bir anda ensesinden tuttu ve...

Geceye damga vuran olay! Türk taraftar Arda Güler'i bir anda ensesinden tuttu ve...

2 dünya şampiyonu da o uçaktaymış! Herkes onları konuşuyor...

2 dünya şampiyonu da o uçaktaymış! Herkes onları konuşuyor...

F.Bahçe o isimle görüşmeye başladı! G.Saray taraftarı 'istifa' mesajları paylaşıyor

F.Bahçe o isimle görüşmeye başladı! G.Saray taraftarı 'istifa' mesajları paylaşıyor

Jimmy Durmaz'ın yeni adresi çok şaşırttı!

Jimmy Durmaz'ın yeni adresi çok şaşırttı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.