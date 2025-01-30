Fenerbahçe'yi durdurabilene aşk olsun! Skriniar'dan sonra dev bir çalım daha... Galatasaray'ın çok istediği isimle görüşmeler başladı

Ara transferde yaptığı hamlelerle ses getiren Fenerbahçe özellikle Galatasaray'ın istediği Skriniar transferiyle rakibine dev bir transfer çalımı atmıştı.

Sarı-Lacivertliler Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca hamlelerinin ardından sol bek için harekete geçerken en az Skriniar kadar ses getirebilecek bir hamleye daha hazırlanıyor.

İKİNCİ SKRINIAR ÇALIMI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, yine ezeli rakibi Galatasaray'ın yakından ilgilendiği bir isim olan Trabzonsporlu Eren Elmalı transferi için harekete geçerken 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu ve Trabzonspor ile görüşmeler başladı.

Eren Elmalı, halen Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Galatasaray'ın ara transferde sessiz kalması ve Skriniar çalımına bir de Eren Elmalı iddiaları eklenince Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ayağa kalktı. Bazı taraftarlar yönetimi transferde başarısız bulurken istifaya davet etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Eren Elmalı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.