Mynet Trend

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 24.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpte beklenmedik bir istifa yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti

Metin Şen, yaptığı yazılı açıklamada, Ali Koç başkanlığındaki yönetim olarak 3 Haziran 2018'de göreve geldiklerini belirterek, "Göreve başladığımız tarihten bir süre sonra yönetim anlayışımızdaki farklı görüşler sebebiyle uygun görülen görevlerimden 2018 kasım ayında istifa etmiştim. Bunun en büyük sebebi kulüp için planladığımız çalışmalara, uzun vadeli planlamalara, yapısal reformlara ve yeniden yapılanmalara şahsım adına katkı sağlayamadığımı görmem oldu" ifadelerini kullandı.

Yönetim anlayışının, ekip çalışması neticesinde kararların tartışılarak alınması ve uygulanması olduğunu aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Görev süremde bu anlayışı göremediğim gibi gelecek dönemlerde de bu anlayışın devam edeceğine, yapılanma ve reformları hayata geçirmede şahsım adına bir yönetim kurulu üyesi olarak daha fazla katkıda bulunamayacağıma inanıyorum. Daha evvelki dönemlerde de dile getirdiğim üzere, ortada bir başarısızlık varsa bu başarısızlıkta katkısı olanların bir öz eleştiri yapması gerektiğini savundum. Her ne kadar karar mekanizmalarında gerektiği gibi yer almasam da bir yönetim kurulu üyesi olarak alınan kararlarda herkes kadar benim de payımın olduğunu düşünüyorum. Tüm bunların ışığında, üzülerek Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'ndaki görevimden ayrılmamın doğru olacağını düşünüyor ve bu asil görevden 24 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla istifa ettiğimi açıklamak istiyorum."

Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Metin Şen, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle birlikte yola çıktığımız ve kader birliği yaptığımız yönetim kurulundaki tüm dostlarıma, bizlere bu asil görevi teveccüh ederek veren Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul üyelerine, yönetimde olduğum sürece desteklerini, yönlendirmelerini, fikirlerini, olumlu ya da olumsuz eleştirilerini esirgemeyen Fenerbahçe'ye gönül vermiş taraftarlarımıza, en önemlisi de beni değerli ekibine dahil ederek yönetim kurulu üyeliğine layık gören başkanımız Sayın Ali Koç'a teşekkürlerimi sunuyor bundan sonraki görev süresinde kendisine ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Son olarak kendimi bir hizmet neferi olarak gördüğüm Fenerbahçe'mize bundan sonra başarı dolu yıllar diliyor, konumum ne olursa olsun kulübümün emrinde olacağımın ve hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini istiyorum."

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
İrem Derici'den Galatasaray sürpriziİrem Derici'den Galatasaray sürprizi
F.Bahçe'den transfer bombası! Genç yıldızF.Bahçe'den transfer bombası! Genç yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spor toto süper lig Metin Şen Fenerbahçe

En Çok Okunan Trend Haberler

İzmir'de inanılmaz olay! Her şey bittikten sonra uyandırıldı

İzmir'de inanılmaz olay! Her şey bittikten sonra uyandırıldı

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi!

İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi!

69 yıl sonra Türkiye'ye geldi! İşte ilk sözleri

69 yıl sonra Türkiye'ye geldi! İşte ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ediyor

F.Bahçe'den transfer bombası! Genç yıldız

Domagoj Vida: Cumhurbaşkanı Erdoğan bana en az 3 çocuğum olması gerektiğini söyledi

Beşiktaş'ın yıldızından Erdoğan itirafı!

Nicklas Bendtner, takım arkadaşlarının şikayeti sonrası kadro dışı bırakıldı

Takım arkadaşları şikayet etti, kadro dışı kaldı!

Antetokounmpo'nun menajerlik şirketi yöneticisi, yenilgiden ünlü rapçi Drake'i sorumlu tuttu

Ünlü rapçi Drake'e şok suçlama! 'Böyle saygısızlık görmedim'

Fenerbahçe'den resmi Abdullah Avcı açıklaması

F.Bahçe'den resmi Abdullah Avcı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.